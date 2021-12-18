أبو العينين يحذر : التغيرات المناخية قد تتسبب في اختفاء دُول .. 80%؜ من الانبعاثات مصدرها الدول الصناعية الكبرى.. والرئيس السيسي طاف العالم للحديث عن أزمة المناخ |صور

أبو العينين خلال المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

* يجب عمل دراسات إفريقية تُرسل إلى الأمم المتحدة بتكاليف علاج تأثيرات المناخ

* الدول الكبرى اتفقت على تعويض الدول النامية بمبلغ 100 مليار دولار لم يُدفع منها سوى 20 ٪؜ فقط

* 80 % من الانبعاثات في العالم مصدرها الدول الصناعية الكبرى.. والتحدي الحقيقي اليوم "من يتحمل هذه الخسائر؟"

* الرئيس السيسي طاف العالم للحديث عن تأثيرات المناخ.. والدول الإفريقية الأكثر تضررًا

* والبرلمان المصري أصدر قوانين بيئية متعلقة بالمخلفات والبيئة والطاقة المتجددة.. وهناك اتفاقيات واجبة النفاذ

* علينا أن نُخرج مصر في مؤتمر المناخ العام القادم البطل بفعل الأبحاث الصادرة عن شبابها

* أناشد جامعة الأزهر الاهتمام بتطوير البحث العلمي ومستعد لدعم مقترحات الباحثين وتحفيزهم

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن أزمة المناخ يتحدث عنها العالم منذ أكثر من عشرين عاما حينما عُقد مؤتمر في العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن".

وقال أبو العينين، خلال المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة الذي ينظمه الأزهر الشريف بعنوان "تغيير المناخ.. التحديات والمواجهة" - بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - إن المؤتمر الذي عُقد في الدنمارك شهد خلافًا بين الدول الصناعية والدول النامية، وبعد هذا المؤتمر اتفقوا على جمع 100 مليار دولار سنويا لمعالجة تأثيرات المناخ في الدول النامية ولكن لم يُدفع من هذا المبلغ إلا عشرين في المائة فقط، مناشدًا العالم بإنشاء مركز لضبط عملية دفع هذه المبالغ.

وأضاف أبو العينين أنه على القارة الإفريقية عمل دراسات تُرسل إلى الأمم المتحدة لتحديد المبالغ المطلوبة لعلاج تأثيرات المناخ بشكل محدد.

وقال وكيل البرلمان إن 80 % من الانبعاثات في العالم مصدرها الأساسي الدول الصناعية الكبرى، منوها أن التحدي الحقيقي اليوم من يتحمل هذه الخسائر، فالكلام كان كثيرا ولكن الفعل قليل.

إفريقيا الأكثر تأثرًا بتغيرات المناخ

وأكد أن الرئيس السيسي طاف العالم كله للحديث عن تأثيرات المناخ وأكثر دول ستتأثر بمتغيرات المناخ الدول الإفريقية، وسيصل الأمر إلى أن يحدث أن تختفي دول بسببها.

وتابع : نحن الآن نخاطب العالم كله، وعلينا تبليغ الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلماَن الدولي بنتائج هذا المؤتمر.

وذكر أبو العينين أن البعض تحدث عن اقتراض الدول النامية لعلاج تأثير تغيرات المناخ بسبب الانبعاثات المناخية، ولكن لا يمكن أبدًا أن تقترض الدول النامية لمعالجة تأثيرات سببها الدول الصناعية الكبرى وليس للدول النامية ذنب فيها، والتعويض من حق الدول النامية لا الاقتراض أو الاستدانة.

وأشار إلى أنه ينبغي علينا الاهتمام بقضايا الاستثمار في القارة وهناك فرص ضخمة للاستثمارات تحقق لنا عائدًا كبيرًا في الطاقة والهندسة الميكانيكية الحديثة والتكنولوجيا.

دور مجلس النواب في مواجهة تغيرات المناخ

وتحدث أبو العينين، عن دور مجلس النواب في مواجهة تغيرات المناخ منوهًا أن هناك اتفاقيات دولية ملزمة وواجبة النفاذ، والبرلمان المصري أصدر العديد من القوانين البيئية متعلقة بالمخلفات والبيئة والطاقة المتجددة.

وذكر أبو العينين أنه ينبغي علينا أن نُخرج مصر في مؤتمر المناخ العام القادم البطل بفعل الأبحاث الصادرة عن شبابها الباحثين، مناشدا جامعة الأزهر بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي وإجراء الأبحاث وتطويرها وتحفيز الطلاب في هذا الأمر معلنًا استعداده لدعم هذا المقترح.

واقترح أبو العينين، عمل مسابقة بحثية بين الطلاب يتم تقديم جوائز فيها وعمل تقييم جيد للباحثين فيها.

المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف بحضور أبو العينين

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

محمد أبو العينين في المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

محمد أبو العينين في المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات من المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات أثناء حديث محمد أبو العينين في المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات أثناء حديث محمد أبو العينين في المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف

لقطات أثناء حديث محمد أبو العينين في المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بالأزهر الشريف