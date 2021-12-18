أبو العينين ناعيا ماجد الفطيم: كان محبًا لمصر.. وصاحب بصمات واضحة في الاقتصاد

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والآسي وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة حافلة من العطاء والنجاح.

وقال أبو العينين: "رحم الله الأخ والصديق ماجد الفطيم - صاحب البصمات الواضحة في عالم الاقتصاد والذي مثلت حياته نموذجا لبذل الجهد والعمل والمثابرة ليصنع اسمًا كبيرا كأحد أبرز رواد الأعمال المبدعين أصحاب الفكر في عالمنا العربي .. كان الراحل محبا لمصر قدر حبه لوطنه الإمارات، وصاحب أيادي بيضاء ساعيًا في عمل الخير، جعلها الله في ميزان حسناته".

وتابع وكيل مجلس النواب: خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة ومحبيه ولدولة الإمارات الشقيقة .. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .