"الديهي" يعرض تصريحات خطيرة لـ يوسف ندا وحلمي الجزار.. فيديو

أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو ليوسف ندا، مع الإعلامي أحمد منصور، يفضح خلاله الإخوان، قال خلاله: "الناطق الرسمي باسم الإخوان يجب ألا ينطق بفكره، هو صوت سيد وسيده هو مكتب الإرشاد الذي يجب أن يقول له ما يقوله وما لا يقوله، وبعض قيادات جماعة الإخوان مخطأة".



كما عرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، مقاطع فيديو لحلمي الجزار، عضو لجنة إدارة الأزمة بين إبراهيم منير ومحمود حسين، والقيادي الإخواني البارز، يشبه خلاله الصراع بين الجبهتين بالقتال، قائلًا: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما"، وجميع أفراد الإخوان مطلوب منهم القيام بذلك، ولا يوجد نص لائحي في مجلس الشورى المصري أن يقيل المرشد العام او نوابه حتى لو اجتمع النصاب كاملًا لمجلس الشوري، وينفي خلالها انعقاد مجلس شورى الإخوان في المحافظات، وأكد ان الأغلبية المطلقة من مكونات الجماعة مع إبراهيم منير.



ونوه، بأن عاصم عبد الماجد، نشر تغريده عبر صفحته قال خلالها: " لا زلت أعجب من إصرار الإخوان على أن يكون الحكم خالصا لهم من دون الأمة، حتى وجدت الشيخ البنا يقول في رسالة المؤتمر الخامس والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول لا من الفقهيات والفروع وهذا خطأ منه رحمه الله ولم يقل بذلك أحد من العلماء بل كلهم متفقون أنه من فروض الكفايات"، معتبرًا أن هذا الحديث هام جدًا وخطير.

