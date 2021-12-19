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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة كروس اوفر موديل 2022 بالسعودية .. صور

ارخص سيارة كروس اوفر
ارخص سيارة كروس اوفر موديل 2022 بالسعودية

يضم السوق السعودي العديد من موديلات 2022، والتي تتنوع بين السيدان، والهاتشباك، والسيارت الرياضية المتعددة الاستخدام، وايضا فئة الكروس اوفر، ومن بينها النسخة بايك X35 والتي تحتوي على باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب تصدرها وسط قائمة الافضل سعرًا.

محرك السيارة بايك X35 موديل 2022

 

تعتمد السيارة بايك X35 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصانا، وعزم اقصى للدوران 148 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

تجهيزات السيارة بايك X35 موديل 2022

 

تضم السيارة بايك X35 موديل 2022 فرامل ABS لمنع الانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ودعم المكابح BA، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، مع كاميرا خلفية، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال.

بالاضافة  إلى انذار مانع للسرقة، وقفل مركزي، و زجاج كهربائية لجميع نوافذ السيارة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومدخل AUX و USB، ونظام صوتي وترفيهي، ومرايات جانبية كهربائية الاداء ذات اشارات ضوئية جانبية.

بينما تقدر السيارة بايك X35 موديل 2022 بنسبة طول كلي بلغت 4.286 متر، وبعرض يبلغ 1.815 متر، و 1.665 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.560 متر مدعومة بجنوط رياضية، ومصابيح حادة المظهر، واضاءة نهارية تعمل بتقنية LED.

اسعار السيارة بايك X35 موديل 2022 في السوق السعودي

 

الفئة الاولى بايك X35 2022 1.5L Elite بقيمة قدرها 52.888 ريال.

الفئة الثانية بايك X35 2022 1.5L Luxury بقيمة قدرها 59.788 ريال.

بسبب انقطاع الكهرباء موديل 2022 X35 بايك السيارة بايك X35 موديل 2022

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