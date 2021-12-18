بإطلالة ناعمة.. شاهد داليا البحيري في أحدث ظهور

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة أنيقة، في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهرت "البحيري" بإطلالة شتوية مرتدية بلوفر صوف باللون البيج ، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها مكياجا ناعما ابرز جمالها.



وعلقت قائلة "ستفاجئك الحياة ، كن لطيفًا معك ولكنها قاسية في بعض الأحيان ، ستكون صعبة ولكن في بعض الأحيان استمتع بالرحلة واتركها فقط ، صباح الخير أيها الناس المحبوبون".



يذكر أن الفنانة داليا البحيري شاركت في السباق الرمضاني الماضي "فارس بلا جواز" وهو من بطولة مصطفي قمر، داليا البحيري، طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، مصطفي حمزه، محمد يوسف، ومن تأليف فداء الشندويلي، إخراج معتز حسام.



وشاركت داليا البحيري فى مسرحية "أبو العربي" وهي بطولة كلًا من هاني رمزي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العربي، تأليف محسن رزق وإخراج تامر عرب.

