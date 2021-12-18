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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالصور.. سارة ناجي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

سارة ناجي
سارة ناجي

 

 

شاركت الفنانة سارة ناجي جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".


وظهرت سارة ناجي باطلالة جذابة مرتدية ترينج مجسم باللون الأخضر الذي يبرز عن جمالها وأناقتها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور".


أما من الناحية الجمالية اعتمدت سارة ناجي على المكياج الملائم لإطلالتها حيث وضعت أحمر شفاه باللون النبيتي، كما اختارت لخصلات شعرها الاشقر تسريحة جذابة مناسبة لإطلالتها مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.


تعود الفنانة سارة ناجى للدراما مجدداً بعد غياب 8 سنوات كاملة،  بعد أن قدمت مسلسل "دلع بنات" مع النجمة مى عز الدين" عام 2014، حيث تشارك في بطولة مسلسل "ولاد عابد" من بطولة رياض الخولى وصفاء الطوخى وعدد آخر من النجوم، تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.


وتقدم سارة ناجى شخصية "نانا" في مسلسل "ولاد عابد"، وهى امرأة ذو أصول أرستقراطية، ولديها سلسلة "جاليرى" لبيع التحف والألماظات والذهب وخلافه، وخلال أحداث المسلسل، تقع في حب "عابد" – رياض الخولى، وتتزوجه، ويحدث بينهما مفارقات مثيرة .


مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.

 

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IMG_٢٠٢١١٢١٨_١٥١٤٢٨
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IMG_٢٠٢١١٢١٨_١٥١٤٠٣
سارة ناجي تخطف الأنظار إطلالة جذابة اللون الاخضر الفنانة الشابة

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