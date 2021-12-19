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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

شباب ورياضة دمياط تختتم مشروع "فيلم وندوة وجائزة" بعد 10 عروض سينمائية

صدى البلد

انتهت مديرية الشباب والرياضة بدمياط من فعاليات مشروع " فيلم وندوة وجائزة" للمرحلة السنية من 12 وحتى 16 عاما، بعد تنظيم 10 عروض، متوالية، في 10 مراكز  متفرقة في جميع إدارات دمياط.

ومن جانبه أكد محمود زهرة وكيل وزاره الشباب والرياضه بدمياط ، أن المشرو يستهد  القري الأكثر احتياجا، وكان آخرها في مركز شباب قرية الركابية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للبرامج، ومنى هيكل مدير عام إدارة الاحتفالات والمعارض بالإدارة المركزية للطلائع، ولؤة السبع مدير إدارة الطلائع بدمياط، وتنفيذ وإشراف شيرين العش، ونورا الحسيني وياسر طارة.
 

وأضاف حلمى ياسين مخرج الأفلام الوثائقية والمحاضرات الرئيس للمشروع،  أن المشروع حاضر  فيه 10 متخصصين في المجالات السينمائية، مثل الاخراج السينمائي، والتصوير، والمونتاج، والتعليق الصوتي، وتعاملوا مع الطلائع لمعرفة مدى استيعابهم لمحتوى الأفلام، وما قدم من مادة علمية ووثائقية وترفيهية،  لأكثر من 500 طليع وطليعة،  وتم توزيع جوائز ل 100 طليع منهم، وذلك ضمن مشروع البرامج التعليمية والمهارية لأبناء مبادرة "حياة كريمة". 

وأشار إلى أن هذه البرامج تسعى إلى إكساب الطلائع العديد من الاتجاهات الإيجابية والتثقيفية، والمهارات نحو التعلم والاطلاع على أحدث الأفلام الوثائقية، من خلال ورش عمل تفاعلية تعرض أفلام وثائقية بشأن كوكب الأرض والتغيرات الحادثة  للكون.

 

 

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دمياط وزير الشباب الشباب والرياضة أشرف صبحي منال عوض

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