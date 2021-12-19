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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوميكرون يغير الموقف.. عالم فيروسات يدعو لحظر تحاليل الكشف السريع عن كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

دعا أندريا كريزانتي مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا الإيطالية، اليوم الأحد، إلى حظر تحاليل الكشف السريع عن فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة اكي الإيطالية، قال كريزانتي، إن متحور أوميكرون، يغير الموقف بشكل تام في إيطاليا أيضا.

وذكر أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعتين، معرضون هم أيضا للإصابة بمتحور أوميكرون، وأن الأعراض ليست خطيرة عليهم.

وقال: "دعونا لا نتحدث عن التحاليل في إيطاليا، التي يجب حظرها. نحن نمنح بطاقة مرور اجتماعية استنادا لاختبارات تتراوح دقتها بين 50 و70٪، لذا فيجب أن نحد من استخدامها، لأن مخاطر الإصابة تزداد".

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وحذر من أن متحور "أوميكرون" يغير التوازن تماما، وهو ما تجسد في بريطانيا التي ارتفع فيها متوسط الإصابات من 40 ألف حالة يوميا إلى 90 ألفا.

وشدد على أنه بالنظر لإجمالي عدد السكان في المملكة المتحدة تكون هذه حقيقة لا ينبغي الاستهانة بها.

ولفت إلى أن الأماكن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ فيروس كورونا اليوم هي وسائل النقل العام، أن الكمامات في المطاعم، والملاهي والمدارس، يجب أن تكون إلزامية.

بريطانيا المملكة المتحدة فيروس كورونا كورونا كورونا اليوم إيطاليا متحور اوميكرون اوميكرون كوفيد

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