إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالدقهلية

دشن الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهليه، اليوم، حملة التطعيم ضد مرض شلل الاطفال من مركز طب الاسرة بالحوتة التابع للادارة الصحية بالمنزلة.

وقام وكيل الوزارة بتطعيم عدد من الأطفال المترددين على الوحدة ، مطالبا الفريق الطبى بشمول المترددين بكافة أوجه الرعاية و العناية اللازمة لهم.

من ناحية أخرى أكد وكيل الوزارة أن المستهدف تطعيمة من الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات حوالي مليون طفل على مستوى المحافظة، ويتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة تضم فرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الاسرة ومكاتب الصحة وفرق متحركة من شقة الي شقة.

وأضاف وكيل الوزارة ان التطعيم آمن وبالمجان ويشمل الأطفال المصريين وغير المصريين و تستمر الحمله من اليوم وحتى الاربعاء 22 ديسمبر 2021.

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