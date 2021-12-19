وزيرة البيئة تشيد بالتعاون الثنائي مع الأكاديمية العربية في مختلف المجالات

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة بالتعاون الثنائى مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في كافة المجالات، وقالت: نتعاون مع الأكاديمية منذ فترة طويلة ".

وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على جهود الأكاديمية في الدعم الفني الذي تقدمه الأكاديمية بجميع كلياتها إدارة سواء بتدقيق التصميمات الفنية للمدافن الصحية المنفذة بالمحافظات والتى تعتبر مشروعا كبيرا أو القيام بالشق التدريبي للكوادر القائمة على التشغيل ضمن بناء القدرات للعاملين بالمنظومة لضمان فاعلية واستدامة إدارتها.

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جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، اليوم الأحد ، ندوة افتراضية للحديث عن مستجدات مبادرة الأكاديمية للحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام.

وأوضحت الوزيرة، أن كل كيس بلاستيك يتم استخدامه لمدة 20 دقيقة ولكنه يحتاج ما يقرب من 400الي 1000 سنة كي يتحلل، مما يشكل خطورة كبيرة على البيئة.

وأكدت فؤاد، على دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالحد من أكياس البلاستيك الأحادية والنجاح في تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية، مضيفة أن الشباب هم شريك أساسي في نجاح ما نصبو إليه.





وأشارت إلى المبادرات وحملات التوعية التي تم تنفيذها بعدد من المدن للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها حملات منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في الغردقة وجنوب سيناء وهما من المحافظات السياحية الهامة.

وأضافت الدكتورة ياسمين أن وزارة البيئة لا تتوقف عن البحث عن طرق آمنة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيك أحاديه الاستخدام.

من جانبه استهل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية كلمته متوجهاً بالشكر ،للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي التعاون المثمر والفعال مع الأكاديمية في العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة ، وكذلك دعمها المتواصل لأبناء وطلاب الأكاديمية باعتبار أن الشباب هم الأعمدة الرئيسية للنهوض بالوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلي الندوة التى عقدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في ابريل الماضي لرفع الوعي البيئى والتوعية بضرورة خلق طرق آمنة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيك أحاديه الاستخدام.

وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، أن العالم ينتج ما يقرب من 300 مليون طنا من المنتجات البلاستيكية ، وعادة وما تنتهى المخلفات البلاستيكية في الأنهار والبحار والمحيطات بما يضر بالبيئة مشيراً إلى أن تزايد استخدام الأكياس البلاستيكية يؤثر على الصحة العامة.

وأضاف أن الندوة المنعقدة اليوم جاءت لتعكس العديد من الركائز ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ، إيمان الأكاديمية بضرورة رفع الوعي البيئى داخل فروعها لنشر ثقافة الحد من التلوث بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة .

من جانبه أستعرض الدكتور إسماعيل طه نائب رئيس الأكاديمية للتدريب وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة ، خطة الأكاديمية للحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام مشيرا إلى أن الهدف من الندوة الأكاديمية هو زيادة الوعي البيئي في ظل مخاطر الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان وعلى البيئة .