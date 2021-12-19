عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة البيئة تشيد بالتعاون الثنائي مع الأكاديمية العربية في مختلف المجالات

وزيرة البيئة دكتور
وزيرة البيئة دكتور ياسمين فؤاد

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة بالتعاون الثنائى مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في كافة المجالات، وقالت: نتعاون مع الأكاديمية منذ فترة طويلة ".

 

وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على جهود الأكاديمية في الدعم الفني الذي تقدمه الأكاديمية بجميع كلياتها  إدارة  سواء بتدقيق التصميمات الفنية للمدافن الصحية المنفذة بالمحافظات  والتى تعتبر مشروعا كبيرا أو القيام بالشق التدريبي للكوادر القائمة على التشغيل ضمن بناء القدرات للعاملين بالمنظومة لضمان فاعلية واستدامة إدارتها.

 

اقرأ أيضا:

استعدوا يا اسكندرانية.. نوة الفيضة الصغرى تضرب عروس البحر
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، اليوم الأحد ، ندوة افتراضية  للحديث عن مستجدات مبادرة الأكاديمية للحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام.

 

وأوضحت الوزيرة، أن كل كيس بلاستيك يتم استخدامه لمدة 20 دقيقة ولكنه يحتاج ما يقرب من 400الي 1000 سنة  كي يتحلل، مما يشكل خطورة كبيرة على البيئة.

 

وأكدت فؤاد، على دور الشباب ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالحد من أكياس البلاستيك الأحادية والنجاح في تحقيق أهداف تلك الاستراتيجية، مضيفة أن الشباب هم شريك أساسي في نجاح ما نصبو إليه.



وأشارت  إلى المبادرات وحملات التوعية التي تم تنفيذها بعدد من المدن للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها حملات منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في الغردقة وجنوب سيناء وهما من المحافظات السياحية الهامة.

 

وأضافت الدكتورة ياسمين أن وزارة البيئة لا تتوقف عن البحث عن طرق آمنة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيك أحاديه الاستخدام.

 

من جانبه استهل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية كلمته متوجهاً بالشكر ،للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي التعاون المثمر والفعال مع الأكاديمية في العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة ، وكذلك دعمها المتواصل لأبناء وطلاب الأكاديمية باعتبار أن الشباب هم الأعمدة الرئيسية للنهوض بالوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلي الندوة التى عقدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في ابريل الماضي لرفع الوعي البيئى والتوعية بضرورة خلق طرق آمنة لتقليل استخدام الأكياس البلاستيك أحاديه الاستخدام.

 

وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، أن العالم ينتج ما يقرب من 300 مليون طنا من المنتجات البلاستيكية ، وعادة وما تنتهى المخلفات البلاستيكية في الأنهار والبحار والمحيطات بما يضر بالبيئة مشيراً إلى أن تزايد استخدام الأكياس البلاستيكية يؤثر على الصحة العامة.

وأضاف أن الندوة المنعقدة اليوم جاءت لتعكس العديد من الركائز ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ، إيمان الأكاديمية بضرورة رفع الوعي البيئى داخل فروعها لنشر ثقافة الحد من التلوث بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة .

 

من جانبه أستعرض  الدكتور إسماعيل طه نائب رئيس الأكاديمية للتدريب وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة ، خطة الأكاديمية للحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام مشيرا إلى أن الهدف من الندوة  الأكاديمية هو  زيادة الوعي البيئي  في ظل مخاطر الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان وعلى البيئة .

الأكاديمية النقل البحري التكنولوجيا وزيرة البيئة مؤسسات المجتمع المدني الشباب

ترشيحاتنا

لإعادة إعمار اليمن.. مباحثات مكثفة بين رئيس العربية للتصنيع ووزير الكهرباء اليمني

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية ..اعرف التفاصيل

اجتماع عاجل في "كاف" لمناقشة تأجيل أمم إفريقيا

حكم من تلفظ بالطلاق على سبيل الحكاية.. الإفتاء تجيب

26 ديسمبر.. الحكم في وقف تنفيذ قرار عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

طائرة منتخب مصر تصل مطار القاهرة عقب المشاركة بكأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

بالأسماء.. شوبير يعلن المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

طقس سيئ.."البيئة" تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الخروج للشارع

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

تفاصيل العثور علي مصنع إنتاج جبن من معجون حوائط في المنوفية وهروب صاحبه|صور

قرار جديد| رسوم السحب والاستعلام في ماكينات الصراف الآلي خلال 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

شاهد.. أول خدمة توصيل طعام إلى الفضاء على يد ملياردير ياباني

بكاء ماجد المصري وابنته فى عقد قرانها .. صور

فيديو

عمري ما غيرت من حد .. تفاصيل وفاة طالب على يد زميله بسنتر دروس بالشرقية

لـ سرقة «هاتف ومحفظة».. شاب يقاوم تشكيلا عصابيا حتى الموت على الدائري

خارج المجموع .. تعليمات مهمة قبل امتحانات "أولى وثانية ثانوي"

تجاوزات غير مقبولة .. مصر تصدر بيانا شديد اللهجة للحكومة الألمانية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ