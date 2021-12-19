26 ديسمبر.. الحكم في وقف تنفيذ قرار عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

قررت محكمة القضاء الاداري اليوم الأحد، حجز الإشكال المقام من كمال شعيب المحامي وكيلا عن مصطفي عبد الخالق، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور ومجلس إدارته لتولي رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، للحكم بجلسة 26 ديسمبر الجاري.

كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ووقف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وجاء منطوق الحكم بقبول دعوى مرتضي منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس ادارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب علي ذلك من اثار أخصها عودة مجلس ادارة النادي المنتخب لحين أنتهاء مدته القانونية وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.