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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح توسعة حضانات مستشفى المطرية في الدقهلية بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتاح توسعات حضانات
افتتاح توسعات حضانات أطفال مستشفى المطرية

افتتح اليوم الأحد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية توسعات قسم الحضانات بمستشفى المطرية المركزي بقيمة تقديرية قدرت حوالي 4 مليون جنيه شملت تجهيز البنية التحتية للقسم والتجهيزات الطبية للحضانة.

يأتى  ذلك في إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها برفع كفاءة المستشفيات وتطويرها ودعمها بكافة الاحتياجات و الأجهزة الطبية الحديثة. 

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة أنه تطوير و رفع كفاءة قسم حديثي الولادة من 10 حضانات لتصبح 20 حضانة ومن 10 مونيتور إلى 20 مونيتور كما تم تجهيز الوحدة وتدعيمها بـ 4 أجهزة تنفس صناعي و 5 أجهزة سباب و 2 كبسولة صفراء. 

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الدقهلية الدكتور سعد مكي الحضانات الأجهزة الطبيه قسم الحضانات اجهزة تنفس

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