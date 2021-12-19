افتتاح توسعة حضانات مستشفى المطرية في الدقهلية بتكلفة 4 ملايين جنيه

افتتح اليوم الأحد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية توسعات قسم الحضانات بمستشفى المطرية المركزي بقيمة تقديرية قدرت حوالي 4 مليون جنيه شملت تجهيز البنية التحتية للقسم والتجهيزات الطبية للحضانة.

يأتى ذلك في إطار اهتمام الدولة ومؤسساتها برفع كفاءة المستشفيات وتطويرها ودعمها بكافة الاحتياجات و الأجهزة الطبية الحديثة.

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة أنه تطوير و رفع كفاءة قسم حديثي الولادة من 10 حضانات لتصبح 20 حضانة ومن 10 مونيتور إلى 20 مونيتور كما تم تجهيز الوحدة وتدعيمها بـ 4 أجهزة تنفس صناعي و 5 أجهزة سباب و 2 كبسولة صفراء.

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