26 ديسمبر.. الحكم فى دعوى إلزام اتحاد الكتاب بفتح باب الترشح للانتخابات

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن عماد يوسف، والتى يطالب فيها بفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكتاب، مع إلزام الاتحاد بقبول أوراق ترشحه، للحكم بجلسة 26 ديسمبر.

حملت الدعوى رقم 16680 لسنة 76 ق، واختصمت الدعوى رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب، واللجنة المشرفة على الانتخابات.



يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة نقابة اتحاد الكتاب، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بتفسير الحكم الصادر من المحكمة، بإلزام اللجنة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، حتى يتسنى للنقابة تنفيذه تنفيذًا سليمًا، دون تعارض مع قانون إنشاء النقابة وتعديلاته واللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2252 لسنة 76 أن مجلس النقابة في حاجة ماسة لاستيضاح ما التبس على أعضائه بشأن تنفيذ حكم الدعوة لإجراء الانتخابات، حتى لا يواجه قرار الدعوة لتلك الانتخابات إشكاليات قد تؤدي في النهاية إلى صدور أحكام بوقف الانتخابات أو بطلانها حال الطعن عليها.