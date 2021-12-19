عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

26 ديسمبر.. الحكم فى دعوى إلزام اتحاد الكتاب بفتح باب الترشح للانتخابات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت  محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن عماد يوسف، والتى يطالب فيها بفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكتاب، مع إلزام الاتحاد بقبول أوراق ترشحه، للحكم بجلسة 26 ديسمبر.

 

حملت الدعوى رقم 16680 لسنة 76 ق، واختصمت الدعوى رئيس النقابة العامة لاتحاد الكتاب، واللجنة المشرفة على الانتخابات.


يذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة نقابة اتحاد الكتاب، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بتفسير الحكم الصادر من المحكمة، بإلزام اللجنة بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، حتى يتسنى للنقابة تنفيذه تنفيذًا سليمًا، دون تعارض مع قانون إنشاء النقابة وتعديلاته واللائحة الداخلية لاتحاد الكتاب.

 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2252 لسنة 76 أن مجلس النقابة في حاجة ماسة لاستيضاح ما التبس على أعضائه بشأن تنفيذ حكم الدعوة لإجراء الانتخابات، حتى لا يواجه قرار الدعوة لتلك الانتخابات إشكاليات قد تؤدي في النهاية إلى صدور أحكام بوقف الانتخابات أو بطلانها حال الطعن عليها.

محكمة القضاء الاداري ز الدعوى المقامة اب الترشح لانتخابات

موضوعات متعلقة

كيف حمى مشروع قانون العمل الجديد الموظفين من الفصل الإداري؟

ترشيحاتنا

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

بعد موافقة «الشيوخ».. منح ومزايا بالجملة لكبار السن في مشروع القانون الجديد |إنفوجراف

كلوب يزف خبرا سعيدا لجماهير ليفربول بشأن تجديد عقد محمد صلاح

النائب محمود حسين يكشف عن موقفه من انتخابات الجبلاية

ملهوش في المجاملات.. رضا عبدالعال يطالب بتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب

دخلت أنا وصديقي مع الإمام في الركعة الأخيرة فهل يجوز أن يأتم أحدُنا بالآخر بعد سلامه؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

ما طلعتش جبنة.. مفاجأة في واقعة ضبط مصنع يستخدم بودرة حوائط بالمنوفية

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية ..اعرف التفاصيل

تفاصيل العثور علي مصنع إنتاج جبن من معجون حوائط في المنوفية وهروب صاحبه|صور

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

بالأسماء.. شوبير يعلن المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

فيديو

وفاة أحد أفراد أسرهم.. حادث طلاب الشيخ زايد ما زال يحصد الضحايا

القاتل الصامت.. مرض غامض ينتشر في دولة أفريقية

محمد هنيدى يكشف عن فيديو طريف بكواليس فيلم «وش إجرام»

عمري ما غيرت من حد .. تفاصيل وفاة طالب على يد زميله بسنتر دروس بالشرقية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ