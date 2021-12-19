أبو بكر عبد الله يشارك في عرض "أرض العزة"

يشارك الفنان الشاب أبو بكر عبد الله علي، في العرض المسرحي "أرض العزة"، التي يشارك فيها مجموعة من الشباب خريجي مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة من قبل، للكشف عن المواهب الشابة في مجال التمثيل.

ويناقش العرض المسرحي "أرض العزة"، ما تعرضت له سيناء خلال السنوات الماضية من محاولات سيطرة من قبل الجماعات الظلامية، والتكفيرية ونجاح الجيش في القضاء عليهم، وتطهير أرض الفيروز من التكفيريين، وسيجوب العرض العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يعرض بمسارح قصور الثقافة، وسيتم البدء في بروفاته الأيام المقبلة، بعد الاستقرار على المشاركين فيه.

وقال أبو بكر عبد الله، إن العرض المسرحي يعتبر أول عمل مسرحي يشارك فيه، بعد خوضه تجربة ابدأ حلمك، التي كشفت عن العديد من المواهب الشابة في مجال التمثيل، وأنتجت العديد من العروض المسرحية للشباب.

وأضاف أن عرض أرض العزة، من العروض التي ستحدث نقله في مسيرته الفترة المقبلة، وأن يرسل رسالة من خلاله، بزرع الانتماء وبث روح المواطنة، وحب الوطن.