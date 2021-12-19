قمة الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام

يلتقي ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، فريق توتنهام هوتسبير في مباراة صعبة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" اليوم الساعة 6.30 مساء.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح مهاجم الريدز في التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة توتنهام.

تشكيل ليفربول :

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: تايلر مورتون، جيمس ميلنر، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

تشكيل توتنهام :

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، دافينسون سانشيز، إيريك داير، بن ديفيز.

خط الوسط: ريان سيسيجنون، هاري وينكس، ديلي آلي، تانجي ندومبيلي.

خط الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة وحيدة، من 17 مباراة.