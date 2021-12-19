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توك شو

الكاتب الصحفي محمد شعير: لا يجب المساس أو العبث بأعمال نجيب محفوظ

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي محمد شعير مدير تحرير أخبار الأدب، إن الأديب نجيب محفوظ كان يكتب لمتعة الكتابة والإبداع، ولم يكن هدفه جني المال.

وتابع الكاتب الصحفي خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:"الأديب نجيب محفوظ كان رافض لحذف أي جمل من أعماله، مضيفا:" شكلنا لجنة لمراجعة الأعمال الأديب وإصلاح ما تم إفساده".

وأوضح الكاتب الصحفي:"مهمة اللجنة هى إعادة نص نجيب محفوظ إلى سيرته الأولى، وليس الحذف أو التعديل أو الرقابة".

وأشار إلي أن الأديب كان يوفر طاقته للكتابة ولم يكن يهدر طاقته في المناورات مع الكتاب الآخرين، مضيفا:" معركة نجيب محفوظ الأساسية كان الكتابة واللغة العربية".

نجيب محفوظ عزة مصطفي صالة التحرير قناة صدي البلد صدى البلد اللغة العربية

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