مشروع قانون لتحديد شروط تجديد مزاولة مهنة التمريض..فيديو

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ، إن عدد شهداء التمريض من كورونا وصل إلي 150 شهيد وشهيده علي مستوي الجمهورية وإصابات طواقم التمريض بكورونا وصلت إلي 5 الأف إصابة .

وأضافت كوثر محمود خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن اليوم قمت بمقابلة الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة واتفقنا علي شروط جديدة لتجديد مزاولة مهنة التمريض من خلال مشروع قانون يقدم إلي مجلس النواب لاقرارة .

وأوضحت كوثر ، إن القانون يشترط تجديد مزاولة المهنة كل فترة لأنه قديما كان يأخذ مدي الحياة وهذا لا يحدث في أي دولة متقدمة في العالم ، وسيتم تجديد مزاولة المهنة كل 3 سنوات بألية معينة وسيكون منها حضور ندوات ومؤتمرات لتجديد خلفيتهم العملية ، بالإضافة إلي مطالبتنا بتوفير الضبطية القضائية لنا .