عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة السويس

صدى البلد

أطلق اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الأحد الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال من مركز طب أسرة السويس 1 والتي تستمر لمدة 4 أيام حتى الأربعاء 22 ديسمبر لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.بتطعيمهم ضد شلل الأطفال .

رافق المحافظ في الزيارة الأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير المساعد والدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد نشأت منسق التأمين الصحي الشامل بالسويس وفاتن عبد الغني رئيس حي السويس وفوزية عبدالله مقررة المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية .

و تفقد المحافظ مركز طبي أسرة السويس 1 بمنطقة الملاحة لمتابعة عمل الحملة والوقوف على جاهزية وحدات طب الاسرة لاستقبال المواطنين لتلقي التطعيمات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في ارتداء الكمامة وعدم التزاحم ،

وأكد صقر على دعم القيادة السياسية للحملة القومية للوقاية من مرض شلل الأطفال مشيرا إلى أهمية نجاح الحملة التي تستهدف تطعيم جميع الأطفال في الفئات العمرية المحددة لحماية ابنائنا من خطورة الاصابة بالمرض خاصة بعد ظهور عدد من الحالات من شلل الأطفال في دول مختلفة من العالم .

من ناحية أخرى أشار المحافظ إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال وان الدولة تسعى دائما للحفاظ علي صحة المواطنين من خلال تنظيم الحملات الوقائية والمبادرات الصحية مثل حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس c ومبادرات علاج التقزم وأمراض العيون وصحة المرأة .

وخلال الزيارة تفقد المحافظ غرف الكشف وغرف التعقيم والعيادات التخصصية بوحدة طب الأسرة للوقوف على سير العمل ، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى جميع الأطفال في أماكن تواجدهم من خلال الوحدات الطبية الثابتة والسيارات المتنقلة في أحياء السويس الخمسة لضمان تحقيق الهدف من الحملة .

وتستهدف الحملة تطعيم حوالي 120 ألف طفل من خلال مشاركة 238 فرقة على مستوى الخمس إدارات طبية على مستوى السويس منها 33 فرقة ثابتة، و 205 فرقة متنقلة.من بيت إلى بيت.

وعلي جانب الزيارة تابع صقر إجراءات تسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل والتي سوف تبدأ العمل بمحافظة السويس خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمة طبية متكاملة علي أعلى مستوى من الأداء القادرين وغير القادرين وتستوعب أبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة ،مشيرا إلى المنظومة تشمل إنشاء مجمع طبي كبير وعدد من المراكز الطبية الجديدة بالإضافة إلى نخبة من أطقم طبية مدربة وأجهزة حديثة وتقنيات طبية عالية الكفاءة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

                                                                    

 

 

زيارة فيروس الكمامة السويس الإجراءات الاحترازية المواطنين التامين الصحي الشامل صحة

ترشيحاتنا

الإنتاج هيقل.. الزراعة تحذر المزارعين من خطر الصقيع على 6 محاصيل.. فيديو

تطوير المناطق التاريخية وغير المخططة.. الرئيس السيسي لا يتوقف عن بناء الدولة

احذر.. هذا الحلف كذباً يدخلك النار .. الإفتاء توضح

إدراج هاتف Galaxy S21 FE على موقع سامسونج الرسمي بسعر مرتفع

أفضلهم صادم.. 3 حلول لإنقاذ كأس الأمم الإفريقية من الإلغاء

الحرارة في سانت كاترين تحت الصفر.. الأرصاد: بدء حالة عدم الاستقرار الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 5 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تطورات إصابة أيمن اشرف وموقفه من المشاركة مع الأهلي في السوبر الأفريقي

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

تحذيرات عاجلة.. عاصفة رعدية تضرب البلاد خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

فيديو

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

توضيحات عاجلة لوزير التعليم حول امتحانات أولي وثانية ثانوي وتأجيل الدراسة.. فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

فنانون نجوا من الموت خلال 2021.. تعرف عليهم| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ