انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة السويس

أطلق اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الأحد الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال من مركز طب أسرة السويس 1 والتي تستمر لمدة 4 أيام حتى الأربعاء 22 ديسمبر لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.بتطعيمهم ضد شلل الأطفال .

رافق المحافظ في الزيارة الأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير المساعد والدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد نشأت منسق التأمين الصحي الشامل بالسويس وفاتن عبد الغني رئيس حي السويس وفوزية عبدالله مقررة المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية .

و تفقد المحافظ مركز طبي أسرة السويس 1 بمنطقة الملاحة لمتابعة عمل الحملة والوقوف على جاهزية وحدات طب الاسرة لاستقبال المواطنين لتلقي التطعيمات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في ارتداء الكمامة وعدم التزاحم ،

وأكد صقر على دعم القيادة السياسية للحملة القومية للوقاية من مرض شلل الأطفال مشيرا إلى أهمية نجاح الحملة التي تستهدف تطعيم جميع الأطفال في الفئات العمرية المحددة لحماية ابنائنا من خطورة الاصابة بالمرض خاصة بعد ظهور عدد من الحالات من شلل الأطفال في دول مختلفة من العالم .

من ناحية أخرى أشار المحافظ إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال وان الدولة تسعى دائما للحفاظ علي صحة المواطنين من خلال تنظيم الحملات الوقائية والمبادرات الصحية مثل حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس c ومبادرات علاج التقزم وأمراض العيون وصحة المرأة .

وخلال الزيارة تفقد المحافظ غرف الكشف وغرف التعقيم والعيادات التخصصية بوحدة طب الأسرة للوقوف على سير العمل ، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى جميع الأطفال في أماكن تواجدهم من خلال الوحدات الطبية الثابتة والسيارات المتنقلة في أحياء السويس الخمسة لضمان تحقيق الهدف من الحملة .

وتستهدف الحملة تطعيم حوالي 120 ألف طفل من خلال مشاركة 238 فرقة على مستوى الخمس إدارات طبية على مستوى السويس منها 33 فرقة ثابتة، و 205 فرقة متنقلة.من بيت إلى بيت.

وعلي جانب الزيارة تابع صقر إجراءات تسجيل المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل والتي سوف تبدأ العمل بمحافظة السويس خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمة طبية متكاملة علي أعلى مستوى من الأداء القادرين وغير القادرين وتستوعب أبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة ،مشيرا إلى المنظومة تشمل إنشاء مجمع طبي كبير وعدد من المراكز الطبية الجديدة بالإضافة إلى نخبة من أطقم طبية مدربة وأجهزة حديثة وتقنيات طبية عالية الكفاءة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .





