حجز محاكمة الفنان شادي نبيل في اتهامه بهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات للحكم.. ودفاع المتهم يطالب ببراءة موكله ويؤكد تناقض أقوال المجني عليهن

حجزت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأحد، محاكمة الفنان شادي نبيل خلف لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له، لجلسة 22 فبراير للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة شر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

كيدية الاتهام وعدم جدية التحريات

وفي بداية الجلسة، طلب دفاع الفنان شادى خلف المتهم بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات، البراءة لموكله بناء على بطلان إجراءات القبض عليه وتناقض أقوال المجني عليهن على صفحاتهن الشخصية وتوجيه الشكر للمتهم بعد الواقعة والتأخر في الإبلاغ عن الوقائع مما يؤكد كيدية الاتهام وعدم جدية التحريات في تعدد المجني عليهن وعدم وجود صلة بينهم.

لا يوجد شاهد إثبات واحد في القضية

و قال المحامي أشرف عبدالعزيز، إن إحدى الضحايا هي مدبرة الموضوع برمته واشترك معها في مسلسل عام 2020 ولا يوجد شاهد إثبات واحد والمجني عليهن جميعهن سمعوا من بعض اللي حصل لكن لا يوجد أي شاهد إثبات على الواقعة.

المجني عليها كانت تجلس في كافية وبينها وبين المتهم 25 سم

وأضاف دفاع المتهم أن إحدى المجني عليهن قالت إنها كانت تجلس في كافية وبينها وبين المتهم شادي نبيل 25 سم وحينها لم تأخذ أي رد فعل والبلاغ ضد المتهم متأخر وهو ما يعني كيدية الاتهام وبعد اللي حصل من شادي معايا كنت بحاول أنسي علشان ميحصلش معايا حاجة وخاصة أنها قالت في التحقيقات أنها فضلت سنة و3 شهور متخرجش من بيتها ولما عرفت من واحدة صاحبتها من المجني عليهن قررن التقدم بشكوي.

دفاع شادى نبيل يطالب ببراءة موكله

وطلب دفاع شادى نبيل خلف المتهم بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات، بالبراءة لموكله بناء على بطلان إجراءات القبض عليه وتناقض أقوال المجني عليهن على صفحاتهن الشخصية وتوجيه الشكر للمتهم بعد الواقعة والتأخر في الإبلاغ عن الوقائع مما يؤكد كيدية الاتهام وعدم جدية التحريات في تعدد المجني عليهن وعدم وجود صلة بينهم.

المحكمة تستمع للمجني عليهن

واستمعت هيئة المحكمة، لأقوال الشهود ”5 فتيات المجني عليهن“ في ثاني جلسات محاكمة الفنان شادي نبيل خلف، في اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له.

انهيار والدة المتهم

وبعد الانتهاء من إجراءات الجلسة، انهارت والدة المتهم شادي نبيل خلف، أثناء ترحيله من مجمع محاكم شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية بعد نظر محاكمته في تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن.

المستشار مجدي عبدالباري

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة شر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

هتك عرض وتحرش بـ 7 فتيات

كانت وجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب شادي نبيل خلف، تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها س. م. ع، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكا إياها من جسدها - منطقة البطن - حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

عقوبة هتك العرض

ونص قانون العقوبات فى المادة (306 مكرر أ) على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة فى قانون العقوبات: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".