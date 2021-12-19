نانسي عجرم تبهر جمهور الرياض في الميدل بيست| صور

أحيت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، حفل ختام مهرجان ميدل بيست، وهو المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط، الذي بدأ في 16 من ديسمبر بالعاصمة السعودية الرياض.



ونشرت نانسي صورة عبر حسابها علي انستجرام من حفلها مرتدية هوت شورت جلد اسود وتوب باللون الفضي اللامع ونسقت معه جاكيت باللونين الفضي والاسود، وعلقت عليها "قصتي مع الجمهور بالسعودية حياة وفرح ونجاح"



قدمت نانسي في فقرتها الغنائية التي استمرت لنصف ساعة ، عددا من أغانيها المفضلة لدى جمهورها منها "بدنا نولع الجو، آه ونص، قلبي يا قلبي..وغيرها".

وطرحت نانسي عجرم مؤخرًا كليب أغنيتها السنجل الجديدة "مية وخمسين"، وتعاونت نانسي في الكليب مع المخرجة ليلى كنعان وتم تصويره في لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خورى، وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسي عجرم في فيديو من كواليس الكليب حافية القدمين وذلك خلال تدريبها على أداء حركات الرقص في الأغنية.