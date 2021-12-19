بالفيديو.. نانسي عجرم تصعد المسرح لإحياء حفلها بموسم الرياض

تداول فيديو للفنانة نانسى عجرم اثناء صعودها على المسرح لـ احياء حفلها فى موسم الرياض ، وذلك عبر موقع “ انستجرام ”.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

مشاء الله - قمر - ربنا يحفظها

و تختتم “ميدل بيست” ضمن موسم الرياض ، فعاليتها اليوم حيث شارك العديد من نجوم الوطن العربي والنجوم العالميين، بعدما استمر المهرجان لمدة أربعة أيام متواصلة ومن بين نجوم الغناء عمرو دياب ، محمد حماقي، إليسا، أصالة، نانسي عجرم.



وكشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن كواليس الفعالية الموسيقية الأضخم فى الشرق الأوسط التى تأتى بعنوان "ميدل بيست".



ونشر آل الشيخ عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه مع أحد المشاركين فى الفعالية، ليعلن عن انطلاقها اليوم الخميس، وكتب: " الخميس الوعد، ميدل بيست (ساوندستورم)".