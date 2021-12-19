شيخ عراقى يهاجم محمد رمضان على منبر المسجد.. والأخير يرد بتعلق ساخر

نشر الفنان محمد رمضان فيديو ، لـ شيخ من العراق يهاجمه من على منبر المسجد ، عبر حسابة بموقع “ انستجرام ”.

وعلق رمضان على الفيديو بـ كوميك ساخر للزعيم عادل إمام .

وتعرض الفنان محمد رمضان لهجوم حاد من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في حوار تلفزيوني مع إحدى القنوات العراقية وهو يدخن ”الشيشة“، في مشهد أثار استهجاناً واسعاً واستنكاراً لمثل هذا السلوك.



وسخر محمد رمضان من الهجوم عليه، بمشاركة الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا: "كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام #لا_للتدخين #محمد_رمضان".



واستهجن كثيرون ممن تابعوا اللقاء، قيام محمد رمضان بإجراء اللقاء التلفزيوني إلى جانب المذيع وهو ممسك بالشيشة ويقوم بالتدخين خلال إجراء الحوار، دون أي مراعاة أو احترام للمشاهدين خاصة من الأطفال، بحسب البعض.