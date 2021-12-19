بسبب طارق حامد.. أحمد موسى يهاجم كيروش: قول لنا إيه اللي بينك وبينه

انتقد الإعلامي أحمد موسى، اختيارات مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، كارلوس كيروش، لقائمة تضم 40 لاعبًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ ليس بينهم طارق حامد أو حسين الشحات.

وقال موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،: "مختار 12 لاعب معرفش بيلعبوا في أندية إيه»، مضيفًا: «إيه اللي بينك وبين طارق حامد؟ ومين بيرشح اللاعبين؟ ياريت تقول لنا؟".



وأوضح:"هناك مطالب بتأجيل البطولة وأخرى بإلغاءها، لافتًا إلى أن وزير الرياضة الكاميروني أكد إقامة البطولة في موعدها المقرر.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي سيهدد باتخاذ قرار ضد اللاعبين المحترفين الذي لن يشاركوا في هذه البطولة، والتي تحتل الرقم 3 في ترتيب بطولات كرة القدم.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن حسم هذا الملف سيكون يوم الأربعاء المقبل؛ بشأن لعب هذه البطولة من عدمه، لافتًا إلى أن مصر قدمت وجها مشرفا لهذه البطولة في 2019؛ حينما أقامتها بدلا من دولة الكاميرون، مؤكدًا أن مصر تجهز لاستضافة بطولة كأس العالم والأولمبياد.

