مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

وقع المزارعون في حيرة بعد أن أنجبت واحدة من الأبقار في مزرعتهم عجلًا شديدة الغرابة، حيث كان العجل متحورًا وله رأسين بملامح كاملة من أذنين وينين وأنف لكل رأس منهم.

وُلد هذا المخلوق الغريب في مزرعة في بلدية نوفا فينيسيا البرازيلية بولاية إسبيريتو سانتو، ولكنه غير قادر على الوقوف أو إطعامه بشكل طبيعي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

أخبر "ديلي بوساتو" نجل مالك العجل ، وسائل الإعلام المحلية أن العجل الطافر يعيش في مزرعة الأسرة ويواجه صعوبة في الرضاعة من والدته ويحتاج إلى الرضاعة من الزجاجة.

وأضاف:" العجل منهك جدا. يجب أن تستلقي ولا يمكنها النهوض، لأنه لا يستطيع الوقوف، يجب إطعام العجل من الزجاجة" وأكد على إن الأسرة سعت للحصول على رأي خبير من طبيب بيطري، لكن حتى يبدو أنهم لا يعرفون ما الذي يمكن أن يتسبب في ولادة العجل برأسين.

وتابع بوساتو: "لقد تحدثنا إلى بعض الأطباء البيطريين ، لكن لا أحد لديه أي إجابات عما إذا كان سينجو أم لا، ففي الوقت الحالي، إنها مجرد مسألة انتظار ورؤية ما سيحدث".

كان العجل هو النسل الثالث للبقرة، والآخران يولدان بشكل طبيعي، فقد يمكن أن تحدث الطفرات بسبب بعض التأثيرات الطفرية والظروف الاصطناعية والتهجين في بعض الأحيان.

في حالة مماثلة ولد عجول متحولة برأسين وستة أرجل وذيلان في تركيا الشهر الماضي.

