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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود البنا يكشف رسالة الكاف بشان إقامة كأس الأمم الأفريقية في موعدها.. فيديو

كأس الأمم الافريقية
كأس الأمم الافريقية

أعرب الحكم الدولي محمود البنا، عن أمنيته في وصول مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية في النسخة المقبلة بالكاميرون 2022.

وقال البنا في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم": "وصول مصر لنهائي كأس الأمم يعني استبعاد الحكام المصريين".

وأضاف: "الكاف أبلغنا بالمشاركة في كأس الأمم مما يعني إقامة البطولة في موعدها".

 وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة ضمت 40 لاعباً، وهي القائمة المبدئية للفراعنة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر في كأس الأمم خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير 2022 بالكاميرون.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كلاً من نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وأرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً وفقاً للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أن يتم اختيار القائمة النهائية المشاركة في أمم أفريقيا من تلك الأسماء.

وشهدت القائمة تواجد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي العائد من إصابة طويلة بعد اجراء جراحة الرباط الصليبي، حيث بدأ يتواجد في قائمة فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وتواجد أيضاً في القائمة المبدئية لأمم أفريقيا، محمد فتح الله مدافع غزل المحلة، وكذلك أحمد رمضان "بيكهام" لاعب سموحة.

وتأكد غياب طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك عن أمم أفريقيا المقبلة بعد استبعاد كيروش له من القائمة المبدئية.

الحكم الدولي محمود البنا نهائي كأس الأمم الإفريقية كارلوس كيروش كأس الأمم الافريقية نادي الزمالك

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