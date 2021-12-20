نائب محافظ القاهرة: إخلاء 4322 أسرة من عزبة أبو قرن العشوائية

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إخلاء 4322 اسرة من عزبة أبو قرن العشوائية ونقل المستحقين لمساكن حضارية مجهزة بمشروع معا .



وتمت الاعمال جميعها تحت اشراف ومتابعة وتواجد ميداني دائم من نائب المحافظ ومجهودات الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاته والإدارات المعنية ومديري منطقة الإسكان بحي مصر القديمة والمتابعة الميدانية بالحي وإدارة المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.



بتوجيهات بالتكاتف مع المواطنين والتعاون معهم وتلبية كل رغباتهم لتحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم فى الحال لتنفيذ الخطة الحضارية المتكاملة والتي تؤمن بها وتؤكد على تحقيقها .

وأكدت نائب المحافظ على توجيهات القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري ليتمتع بمجتمع امن و ليحيا حياة راقية وبعيدا عن العشوائيات الخطرة التى حكمت ظروفه الاجتماعية بأن يعيش ويحيا بداخلها ودون اختيار منه وتحقيقا أيضا للشعار الذى وضعته القيادة السياسية وهو بناء الانسان قبل المكان.

وأوضحت أن المنطقة قاربت على القضاء النهائي على عشوائيتها وبداية عهد جديد لتجنى ثمار التطوير وارتداء ثوب جديد يزهو بز بالرقى والمظهر الحضاري استمرارا لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية والتي تهدف إلى القضاء على المناطق العشوائية حتى تصبح مصر بلا عشوائيات والموضوعة تحت شعار " مصر بلا عشوائيات " بهدف الارتقاء بالمواطن المصري بنقله من العشوائيات وخاصة العشوائيات الخطرة إلى مجتمع امن متحضر وراقي يتمتع فيه بجميع الخدمات ويحيا فى بيئة آمنة.

وتعد العشوائيات تعد من أخطر القضايا إلحاحاً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمعة ، حيث ان تلك المناطق التى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضي حائزيها أو على أراضي الدولة بدون تراخيص رسمية، ولذا فهي تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات ووقوعها خارج الحيز العمراني.



يأتي ذلك فى إطار تنفيذ مخطط الدولة البالغ الأهمية مع ترقب الجميع وامل طال انتظاره بأن يتحقق ما نحن فيه حالياً من تنفيذ أكبر مشروع تشهده الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة وتنفيذ اكبر متنفس اخضر وسط القاهرة على مساحة ٥٠٠ فدان.