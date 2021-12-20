إيران تجري تدريبات عسكرية بمحطة بوشهر النووية

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بقيام الجيش الإيراني بتدريبات عسكرية قرب محطة بوشهر النووية لزيادة قدراته الدفاعية.

ومن ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران، بهروز كمالوندي، أن طهران بدأت، الأحد الماضي، الفحص الفني لكاميرات المراقبة الجديدة التي سيتم تركيبها في مجمع تيسا النووي، في مدينة كرج، غرب طهران.

وستحل الكاميرات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محل تلك التي تضررت في 23 يونيو؛ بسبب عملية تخريب، نسبتها إيران إلى إسرائيل.

وتابع المسؤول الإيراني "بعد الشروط المسبقة التي حددتها إیران، بما في ذلك إدانة التخريب في المنشآة المذكورة، والتعاون في مجال التحقيقات الفنية، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أهمة دور الكاميرات في مثل هذه الحوادث، ومن المحتمل أن يتم تركيب كاميرات الوكالة في مجمع تسا في كرج خلال الأيام المقبلة".

وأضاف كمالوندي، أن "المعلومات التي تسجلها الكاميرات لن تقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي شكل من الأشكال، وكلن ستقدم للوكالة؛ بعد رفع الحظر، وموافقة مجلس الشورى الإسلامي على ذلك".