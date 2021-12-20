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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تجري تدريبات عسكرية بمحطة بوشهر النووية

إيران
إيران

أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، بقيام الجيش الإيراني بتدريبات عسكرية قرب محطة بوشهر النووية لزيادة قدراته الدفاعية.

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اليورانيوم بلغ 60%..الدولية للطاقة الذرية تكشف تفاصيل اتفاق كاميرات المراقبة مع إيران

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إيران تفحص كاميرات الوكالة الدولية الطاقة الذرية قبل تركيبها بموقع كرج النووي

ومن ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران، بهروز كمالوندي، أن طهران بدأت، الأحد الماضي، الفحص الفني لكاميرات المراقبة الجديدة التي سيتم تركيبها في مجمع تيسا النووي، في مدينة كرج، غرب طهران.

وستحل الكاميرات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محل تلك التي تضررت في 23 يونيو؛ بسبب عملية تخريب، نسبتها إيران إلى إسرائيل.

وتابع المسؤول الإيراني "بعد الشروط المسبقة التي حددتها إیران، بما في ذلك إدانة التخريب في المنشآة المذكورة، والتعاون في مجال التحقيقات الفنية، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أهمة دور الكاميرات في مثل هذه الحوادث، ومن المحتمل أن يتم تركيب كاميرات الوكالة في مجمع تسا في كرج خلال الأيام المقبلة".

وأضاف كمالوندي، أن "المعلومات التي تسجلها الكاميرات لن تقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي شكل من الأشكال، وكلن ستقدم للوكالة؛ بعد رفع الحظر، وموافقة مجلس الشورى الإسلامي على ذلك".

 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجيش الإيراني تدريبات عسكرية الطاقة الذرية ايران إسرائيل

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