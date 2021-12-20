اتحاد طلاب الصيدلة بجامعة المنيا يطلق حملات لـ التبرع بالدم

أقام الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة المنيا وبالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا، حملة كبيرة للتبرع بالدم وللتوعية بأهميته ، تحت شعار “ أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم ”.



تضمنت الحملة عدة مراحل بدايةً من إقامة يوم التبرع بجامعة المنيا، مرورا بيوم للتبرع بقرية ريدة بمدينة المنيا، وصولا ليوم التوعية بأهمية التبرع بنادي المنيا الرياضي، وقد نجحت الحملة في جمع 185 كيس دم.





وتقام حملة التبرع بالدم بشكل سنوي ضمن رؤية الاتحاد للوصول لنسبة 2% من متبرعين دائمين بحلول عام 2025، وترتفع إلى 3% متبرع خلال عام 2030، من خلال تكوين أكبر مجتمع وأكبر شبكة من المتبرعين على مستوى مصر، وجعل التبرع بالدم عادة صحية روتينية في حياة المواطن، بحيث تتم 3 مرات سنوياً.



وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تمكن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في تنفيذ حملات توعية استفاد منها 40 ألف و703 أشخاص وجمع 3858 كيس دم خلال عام 2017، وتوعية 45 ألف و473 شخصاً وجمع 4260 كيس دم خلال عام 2018، وتوعية 72 ألف شخص وجمع 7294 كيس دم في عام 2019.



وجرى تكريم اتحاد طلاب الصيدلة خلال اليوم العالمي للتبرع بالدم، في دوري الدول العربية لعام 2016، وحصل على جائزة أفضل منظمة طلابية بمصر، في تنظيم حملة التبرع بالدم من المركز الوطني لنقل الدم، وأفضل اتحاد يقيم حملة تبرع من بنك الدم، كما حصل على وسام شرف جامعة الدول العربية في اليوم العالمي للتبرع بالدم.