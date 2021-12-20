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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحصائيات وأرقام مهمة من بطولة الدوري قبل استئناف المسابقة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تستأنف اليوم مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم مرة اخري بعد غياب دام ٢٣ يوماً بسبب مشاركة المنتخب الأول في بطولة كاس العرب.
 

توقفت خلاله مباراة واحدة مؤجلة فقط لعبت الاثنين الماضي بين المصري ومصر المقاصة.


ومنذ بداية المسابقة حتي الان لعبت ٦ جولات تخلله ثلاث فترة توقف بسبب تصفيات كأس العالم بالاضافة الي بطولة كاس العرب .. ومن المنتظر ان تلعب الاندية ال١٨ المشاركة في البطولة جولتين قبل ان تتوقف المسابقة مرة اخري لمشاركة المنتخب في بطولة امم افريقيا والمقرر اقامتها حتي الان مطلع العام الجديد بالكاميرون.


ونستعرض  في التقرير التالي موقف الأندية في الدوري وشكل المنافسة على اللقب والمراكز الاولي بالاضافة الي صراع الهبوط قبل عودة المسابقة مرة اخرى. 


ينفرد النادي الاهلي بقيادة مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة ١٨ نقطة بفارق ٥ نقاط عن بيراميدز الوصيف والذي لعب مباراة اقل .. جميع الاندية لعبت ٦ مباريات باستثناء الرباعي بيراميدز وانبي وطلائع الجيش وسموحة الذين يمتلكون مباراة مؤجلة. 


يتذيل ايسترن كومباني الترتيب دون نقاط ويأتي الاسماعيلي في المركز قبل الاخير بنقطتين وطلائع الجيش في المركز السادس عشر بخمس نقاط متأخراً بفارق الاهداف عن مصر المقاصة والمقاولون العرب.. ناديا الاسماعيلي وايسترن كومباني هما الثنائي الذي لم يتذوقا طعم الانتصار حتي الان في الدوري.. كما انهما اكثر الاندية خسارة في المسابقة حيث هزم ايسترن كومباني في مواجهاته الستة بينما تعرض الاسماعيلي للهزيمة اربع مباريات مقابل تعادلين.. ويعتبر المصري اكثر الفرق تحقيقاً للتعادل بواقع ٤ مباريات.. بينما لم يتعادل الاهلي او فاركو حتي الان .


ويعد النادي الاهلي اقوي خط هجوم في المسابقة برصيد ١٨ هدفاً يليه بيراميدز ١٢ هدفاً ثم الزمالك ١١ والمصري ١٠ اهداف.. بينما اقل الفرق تسجيلاً للاهداف طلائع الجيش والاسماعيلي بهدفين لكل فريق ثم ايسترن كومباني ثلاثة اهداف.. بينما يعد بيراميدز والبنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا اقل الفرق استقبالا للاهداف بواقع ٤ اهداف في مرمي كل فريق .. بينما اكثر الفرق منيت مرماها باهداف فهي ايسترن كومباني ١٦ هدفاً يليه الاتحاد ١١ ثم الاسماعيلي ١٠ اهداف.


ويتصدر الجنوب افريقي بيرسي تاو لاعب النادي الاهلي قائمة هدافي المسابقة بخمسة اهداف مناصفة مع نجم الزمالك احمد السيد زيزو يليهما مروان حمدي مهاجم سموحة وعبد الله السعيد نجم بيراميدز وعلي معلول الظهير الايسر للنادي الاهلي ومحمد هلال لاعب البنك الاهلي وجون ايبوكا نجم انبي ولكل لاعب ٤ اهداف. 


وفي قائمة صناعة الاهداف يتصدر محمد مجدي افشة القائمة باربعة اهداف يليه كل من محمد حمدي لاعب بيراميدز وجوزيف نجويم نجم فيوتشر واحمد السيد زيزو بثلاثة اهداف لكل لاعب.


وبشكل علم تسعي الاندية لتحقيق نتائج مرضية خلال الجولتين المقبلتين قبل ايقاف المسابقة مرة اخري واستغلال تلك الفترة في تدعيم صفوفها بالصفقات القوية خلال الميركاتو الشتوي بجانب اقامة معسكرات تدريبية لمزيد من التجانس بين اللاعبين ولمعالجة الاخطاء وتصحيح الاوضاع.


ومن المنتظر ان تبدأ الجولة السابعة يوم الاثنين حيث يلتقي فاركو مع المصري في الثالثة مساء وفي الخامسة والنصف يلعب غزل المحلة مع البنك الاهلي وفي نفس التوقيت يلعب الجونة مع انبي وفي الثامنة مساء يلتقي مصر المقاصة مع ايسترن كومباني وفي نفس التوقيت يلتقي الاتحاد مع سيراميكا.. وتستكمل الجولة يوم الثلاثاء حيث يلعب سموحة مع الاسماعيلي في الثالثة مساء وفي الخامسة مساء يلعب بيراميدز مع طلائع الجيش وفي الثامنة مساء يلعب المقاولون العرب مع الزمالك .. بينما تم تأجيل مباراة الاهلي وفيوتشر بسبب مواجهة المارد الاحمر مع الرجاء الاربعاء المقبل في السوبر الأفريقي.

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