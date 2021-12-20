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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يشهد افتتاح توسعات جديدة لشركة لتصنيع البلاستيك المرن

صدى البلد

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته، اليوم، في عدد من المصانع والشركات المقامة في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، بزيارة شركة "فليكس بي فيلمز مصر"، يرافقه نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 


وقام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء شركة "فليكس بي فيلمز مصر"، مستمعاً إلى شرح حول الشركة ونشاطها، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة تعتبر إحدى شركات مجموعة "Uflex" الهندية العالمية، وتأسست منذ عام ٢٠٠٩ بالمنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بالسادس من أكتوبر التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على مساحة ١٠٦ آلاف م2، وتعمل في مجال تصنيع البلاستيك المرن للتغليف والتعبئة من مادة البوليستر والبروبلين والكاست بروبلين.


وشهد رئيس الوزراء افتتاح الشركة لتوسعاتها الجديدة في مصر، والتى تتمثل في خط إنتاج جديد يعد هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج وتصدير مواد التغليف والتعبئة High Barrier Films البلاستيكية، من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيا الألمانية بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، وتمت الإشارة إلى أن الشركة تعتزم وضع حجر الأساس لمشروع جديد يتمثل في إقامة مصنع للكيماويات بتكلفة استثمارية تبلغ ٣٠ مليون دولار.


كما أشار مسئولو الشركة إلى أن شركة "فليكس بي فيلمز مصر"، تعتبر الأولى والوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في الانتاج المتكامل لهذا النشاط، ويبلغ  حجم الاستثمارات ٢٠٠ مليون دولار، ويصل حجم إنتاجها إلى ١٢٥ ألف طن سنويا، وأنه يتم تصدير أكثر من ٦٠% من الإنتاج لأكثر من ٦٠ دولة بعائد يبلغ ١٩٠ مليون دولار سنويا، كما توفر الشركة ٢١٥٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
 

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