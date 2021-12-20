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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير العمل الليبي: العمالة المصرية مطلوبة بالآلاف في مجالات عديدة في بلادنا

سعفان والعابد
سعفان والعابد

 أعلن على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي خلال زيارته للقاهرة ، إلي أن العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها بالآلاف فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء ، والصحة وغيرها ، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تم اطلاقها اليوم  وزير القوي العاملة محمد سعفان والوزير الليبي .

وأشار العابد  إلي أنه سوف يتم من خلال المنظومة تحديد رواتب العمالة المستقدمة ، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها ، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقى الدول التى سيتم استقدام عمالة منها .

وأوضح وزير العمل والتأهيل الليبي ، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة ، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية ، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى .

 

 

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IMG_5517
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علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي العمالة المصرية المدربة يصل عددها بالآلاف الربط الإلكتروني محمد سعفان وزير القوى العاملة

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