وزير العمل الليبي: العمالة المصرية مطلوبة بالآلاف في مجالات عديدة في بلادنا

أعلن على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي خلال زيارته للقاهرة ، إلي أن العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها بالآلاف فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء ، والصحة وغيرها ، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تم اطلاقها اليوم وزير القوي العاملة محمد سعفان والوزير الليبي .

وأشار العابد إلي أنه سوف يتم من خلال المنظومة تحديد رواتب العمالة المستقدمة ، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها ، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقى الدول التى سيتم استقدام عمالة منها .

وأوضح وزير العمل والتأهيل الليبي ، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة ، مما يوفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية ، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى .

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