نيولوك.. ريهام سعيد تفاجئ متابعيها بقصة جديدة

نشرت الفنانة ريهام سعيد صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انسشتجرام .

وظهرت ريهام سعيد الصور بقصة شعر جديدة وعلقت علي الصورة قائلة : " عش حياتك فانها قصيرة جدا " .



ودعمت الإعلامية ريهام سعيد ، النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد طلاقها من حسام حبيب.

و نشرت ريهام سعيد ، صورة لـ شرين عبر الوهاب ، وعلقت قائلا: "انتي عملتي كده لأن عندك اكتئاب أو هو عمل كده مش فارقه لأنه كان امبارح و عدي خلاص.

وأضافت: “اللي وصل لي قوتك كان ممكن تلبسي باروكه انتي طلعتي غنيتي وبره مصر وقدرتي تبتسمي حتي لو مش ابتسامة حقيقية وقدرتي تغني وقدرتي تواجهي العالم كله لأنك شيرين عبد الوهاب