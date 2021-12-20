عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السبكي: مشاركة الرعاية الصحية في المؤتمرات العربية والدولية يزيد قدرتها التنافسية

صدى البلد

شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم، في فعاليات المؤتمر العربي الـ 20 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من الجهات المعنية بالقطاع الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى مشاركة العديد من الخبراء والمختصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية، والقيادات الإدارية في وزارات الصحة بالدول العربية، ورؤساء هيئات الصحة العربية ومجالس اعتماد المنشآت الصحية، وأعضاء الاتحادات الطبية والنقابات المهنية وعدد من المستثمرين بالقطاع الصحي من 17 دولة عربية.

واستعرض الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "النظم الصحية العربية في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتداعيات جائحة كورونا"، التطور الذي حدث بالرعاية الصحية ونجاح تجربة الإصلاح الصحي الشامل في مصر، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى معايير الجودة العالمية، والذي يعكسه الطفرة الكبرى التي شهدها القطاع الصحي والخدمات الصحية للمستشفيات بمصر، والتطور الكبير الذي يحدث حاليًا في مجال الرعاية الصحية، ومنها استراتيجيات تكامل الدوائر الصحية وتطوير وإدارة المستشفيات وإدخال تقنيات طبية جديدة للعلاج والتحول الرقمي للخدمات، لافتًا إلى أن هذا التطور من أكبر الطفرات التي حدثت في أي دولة على مستوى العالم.

وأشار، إلى تقديم منشآت هيئة الرعاية الصحية أكثر من 8 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستوياتها الثلاثة للخدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية) حتى الآن بأعلى معايير الجودة العالمية، والتي شملت منها تقديم العديد من الاستشارات الطبية عن بُعد في مختلف التخصصات الطبية، وخدمات التطبيب عن بُعد، إضافة إلى استمارات الفرز الإلكتروني لتقييم الحالة الصحية للمرضى من داخل منازلهم تزامنًا مع جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه حاليًا يوجد أكثر من 4 مليون ملف طبي إلكتروني للمصريين بالمنظومة الجديدة، والذي يدل على حجم التطور والقفزات التاريخية للقطاع الصحي بمصر، مؤكدًا استمرار الجهود لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصريين بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، خاصة بعد جائحة كورونا والتي فرضت العديد من التغيرات والتطورات على أشكال تقديم الرعاية الصحية بطريقة أكثر فعالية وأمانًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن إدخال هيئة الرعاية الصحية العديد من التحسينات على الخدمات الصحية المقدمة هو مسعى دائم، حيث هناك أنواع جديدة من التطورات الصحية الآخذة في الازدياد، وتغيير المستشفيات بشكل كبير للاستجابة بشكل أفضل لأشكال تطور الرعاية الصحية والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتقدم العلمي والخدمات الافتراضية في توفير خدمات رعاية صحية أكثر تكاملًا تركز بالكامل على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، لافتًا إلى أن الرعاية الجيدة والموثوقة والآمنة التي تدعمها أفضل الممارسات في إدارة الرعاية الصحية هو أمر مهم للغاية، والتي وضعتها هيئة الرعاية الصحية من أولوياتها لدعم الاحترافية في إدارة وقيادة الرعاية الصحية، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الراهن للخدمات الصحية على مستوى العالم لمواجهة الجائحة كوفيد-19، ولتوطين أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأكد السبكي، حرص الهيئة على المشاركة بكافة المؤتمرات والفاعليات الطبية والعلمية على جميع مستوياتها المحلية والإقليمية والدولية، للإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، وتناقل المعرفة والخبرات بين الأنظمة الصحية في مجالات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، واستخدامات التكنولوجيا الرقمية في القطاع الصحي، وكذلك بناء العلاقات والشراكات بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئات الرائدة في مجالات تطوير المستشفيات وإدخال التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى جهود الهيئة وسعيها الدؤوب أيضًا لتدريب القيادات من الهيئة ومدراء المستشفيات على الأساليب والنماذج الحديثة في إدارة المستشفيات، لصِّقل وتنمية مهاراتهم طبقًا لأحدث الأساليب في إدارة المستشفيات حاليًا، مما يضمن استمرارية تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية بمصر، وتنافسها على المستويات الدولية.

تجدر الإشارة، إلى أن المؤتمر العربي الـ 20 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، يناقش المنهجية الجديدة لإدارة النظم الصحية وأثر التقنيات في تغيير مشهد الرعاية الصحية محليًا وعالميًا، وطرق تأهيل العنصر البشري لاستخدامات التكنولوجيا الرقمية في القطاع الصحي، ودور السياسات والنظم والإجراءات الصحية في تفعيل التكنولوجيا الرقمية في ذات المجال.

وزيرة البيئة لـ الشيوخ: مصر اتخذت الكثير من الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق نقلة نوعية في إدارة المنظومة الصحية العربية، وتعزيزها ودعم قدراتها في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا، بالإضافة إلى عرض التجارب العملية الناجحة في القطاع الصحي عبر نماذج تطبيقية في ظل تداعيات الجائحة.

ويتضمن المؤتمر، خمس جلسات على مدار اليوم وغدًا 2021/12/21,20، يشارك فيها عدد من وزراء الصحة السابقين في حكومات الدول العربية، وتدور حول "تكّيف الأنظمة مع التغيرات السريعة في الصحة والرعاية الصحية في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، آثر التقنيات في تغيير مشهد الرعاية الصحية، دور الأنظمة الصحية والسياسات في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى جلسة حوارية حول القوى البشرية في القطاع الصحي في ظل الثورة الصناعية الرابعة، واستعراض تجارب إقليمية ناجحة حول تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مجال الرعاية الصحية".

الصحية السبكي الرعاية الصحية الهيئة العامة للرعاية الصحية الدول العربية القيادة السياسية الثورة الصناعية الرابعة جامعة الدول العربية معايير الجودة المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور أحمد السبكي

ترشيحاتنا

تصريحات مثيرة للقلق من المعهد الأمريكي للأمراض المعدية بشأن أوميكرون |شاهد

جامعة الأزهر تتعهد بتقديم نموذج عملي لمؤتمر COP27 لمجابهة التغيرات المناخية

موعد مباراة الأهلي والزمالك بدوري "سوبر السلة" والقنوات الناقلة

مؤتمر مناخ الأزهر يوصي بتفعيل دور الإعلام في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية

الأرصاد: الاثنين آخر يوم لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.. فيديو

المجلس العالمي للتسامح ضيف شرف منتدى منظمات المجتمع المدني| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

علاوة سنوية وبدل 50% من الأجر الأساسى لهذه الفئة من المعلمين ..تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

سقوط أمطار ثلجية في عدد من مناطق الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط بكاء مخرجته.. أبطال فيلم The Matrix يتألقون في العرض الخاص بسان فرانسيسكو

مصر في ثوب روسيا.. الثلوج تكسو الإسكندرية.. لماذا تؤكد الأرصاد تحذيرها اليوم؟

في حفل كامل العدد بالتجمع.. نيكول سابا تحادث أحد معجبيها بمكالمة فيديو

استبدلها بفنانة أخرى أقل شهرة.. لماذا قسى زوج نعيمة عاكف عليها بعد طلاقهما؟

فيديو

ثلوج الإسكندرية ومطروح وتعطيل الدراسة في 7 محافظات.. الطقس يكشر عن أنيابه والأرصاد تحذر

الأرصاد: استمرار الطقس السيئ وسقوط الأمطار.. والقاهرة ستصل لـ7 درجات

مرض سمية الألفي وآخر التطورات الصحية لشيكو وعادل الفار.. فيديو

فيديو جراف|جبته لنفسك.. من هو «حنبعل المجبري» الذي أصبح مادة مثيرة للسخرية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ