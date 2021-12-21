حصاد الكهرباء 2021 ..توقيع عقود الربط الكهربائى مع السعودية وزيادة القدرات مع الأردن ومذكرة تفاهم مع قبرص واليونان..الانتهاء من الدراسات التحضيرية للضبعة ومناقشات لإنتاج الهيدروجين الأخضر

عام تلو الآخر تحقق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنجازات جديدة تضاف لرصيد إنجازاتها طوال سبع سنوات مضت ، لينتهى عام 2021 بمزيد من النجاح فى كافة مشاريعها ، بفضل المساندة والدعم من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

الربط الكهربائى

تسعى مصر أن تصبح محورًا عالميًا للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا ودول الخليج، وهذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملة الصعبة.



ففى هذا العام وقعت وزارة الكهرباء مع السعودية فى أكتوبر الماضى عقود الربط الكهربائى بين البلدين لتبادل 3000 ميجاوات، كما تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجار الإعداد للمرحلة الثانية وهي رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات بتركيب أجهزة معوضات القدرة تمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات،.

كما اتفقت الكهرباء فى ديسمبر الحالى مع الأردن على رفع قدرات خط الربط الكهربائى مع بهدف زيادة صادرات الطاقة الكهربائية إلى 1000 ميجاوات بدلا من 450 ميجاوات حاليًا، حيث ترتبط الدولتان كهربائيا منذ عام 1999 .

كما تم فى أكتوبر الماضى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر ووزارة البيئة والطاقة باليونان، لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان عن طريق كابل كهربائي بحرى يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين مصر واليونان ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

المحطة النووية بالضبعة



بالنسبة لمشروع المحطة النووية بالضبعة، جاري العمل على استكمال الميناء البحري الخاص بالمحطة، وقد شهد عام 2019 شهد بداية الأعمال التحضيرية الهامة والخاصة بإقامة قاعدة التجهيزات الاساسية بالموقع، وعام 2020 بداية أعمال الحفر والتسوية للتربة بالموقع، أما عام 2021 فشهد الأعمال التمهيدية لأعمال الإنشاءات الرئيسية للموقع والخاصة بالوحدة النووية الأولى.

تطوير شبكات النقل والتوزيع

تم خلال العام المالي 2020/2021 تحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7.7 مليار جنيه ، و بلغ إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام حوالى 189 مليار ك.و.س.

كما نجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 29469 كم لتصبح 31084 كم بزيادة قدرها 1615 كم وبنسبة قدرها 5,5 %، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 95315 م.ف.أ لتصبح 112208 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 17,7%

وحول مشروعات الجهد العالي التي تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على 8 محطات محولات جهد عالى جديدة وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالي من 62534 م.ف.أ لتصبح 6516,3 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 4,2%، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالي من 22486 كم لتصبح 22770 كم بزيادة قدرها 284 كم وبنسبة قدرها 1,3 %، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

كما تم إضافة ١٧ محطة جديدة علي الجهد الفائق منها ٧ محطات جهد ٥٠٠ ك. ف وهو ما زاد من إجمالي السعات بنسبة ١٧.٧٪

وقد تم ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة ( بنى سويف ، البرلس ، العاصمة الادارية الجديدة ) على جهد 220 ، 500 ك.ف .

خدمات الوزارة للمواطنين

من أهم الخدمات هذا العام تفعيل الخدمات المقدمة على المنصة الإلكترونية الموحدة حيث تم تفعيل 9 خدمات منها وجارى تفعيل بقية الخدمات ومن الخدمات المفعلة العام الماضى خدمة التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية أما هذا العام فتم تفعيل خدمة دفع فواتير استهلاك الكهرباء، و تقديم طلب فحص العداد ، وتقديم طلب إضافة عداد على حسابه





كما قامت الوزارة، بتطبيق برنامج القراءة الموحد على مستوى شركات التوزيع لضبط فواتير الكهرباء للعدادات التقليدية، وإطلاق تطبيقات شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال التليفونات المحمولة.



حياة كريمة

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقت للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً، تهدف تلك المبادرة إلى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتشارك وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال شركات التوزيع التابعة لها في هذه المبادرة وتستهدف الوزارة من خلالها تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية في 145 قرية بـ11 محافظة على مراحل متعددة، بلغت تكلفتها 25 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 70 مليار جنيه خلال المراحل الثلاث القادمة، لافتا إلى أنه سيتم تحويل جميع الكابلات الهوائية إلى أرضية لتفادي أي مخاطر، مضيفا : تم رصد 25 مليار جنيه لتحسين القرى المتوقعة فى المرحلة الأولى، وفى جميع المراحل 70 مليار جنيه لتحسين شبكات الجهد المتوسط أى بنسبة 10% من الرقم الذى تم رصده للمبادرة".

الطاقة الجديدة والمتجددة

وصلت نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2021 ، حيث تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومترا مربعا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

وقال وزير الكهرباء أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع فى الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021.

كما تم خلال هذا العام تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، وسيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .