محمود حسام : مكاسب عديدة للزمالك من معسكر الإمارات

حقق مجلس الزمالك مكاسب عديدة بتعديل عقد معسكر الفريق بالإمارات بعد الجلسة التى عقدها مع محمود حسام مسؤول الشركة مودرن سبورت التسويقية للمعسكر المقرر إقامته في الفترة من الأول إلى التاسع من شهر يناير المقبل .

وشهد الاجتماع الاتفاق على إلغاء العقد السابق الذي وقعته اللجنة السابقة لإدارة النادي مع الشركة وتم توقيع عقود جديدة عن طريق المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي يتضمن بنودا جديدة من ضمنها حصول النادي على مليون وخمسمائة ألف جنيه بجانب تحمل تكاليف سفر البعثة شاملة الإقامة وتذاكر الطيران.

ومن المقرر أن تقام الدورة في إمارة الشارقة بمشاركة الزمالك وأندرلخت البلجيكي والشارقة الإماراتي، وبازل السويسري.

ويبدأ الزمالك مباريات الدورة بمواجهة الشارقة الإماراتي يوم 3 يناير، على أن يخوض ثانية مبارياته الودية يوم 6 يناير أمام بازل السويسري، ويختتم مبارياته يوم 8 من نفس الشهر أمام أندرلخت البلجيكي.

قال محمود حسام رئيس مجلس إدارة شركة مودرن سبورت التسويقية: وقعنا عقدا جديدا مع الزمالك تضمن إضافة أكثر من ١٠ بنود جديده منها زيادة عدد أفراد البعثة والحصول على ١٠٠ ألف دولار بدلا من ٣٠ ألف دولار وتغيير فندق الإقامة وأمور تسويقية أخرى لصالح الزمالك.