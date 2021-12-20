أوميكرون يضرب أكبر سفينة سياحية في العالم والإصابة تهدد الآلاف

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الاثنين، أن نتائج فحص فيروس كورونا “PCR” لدى 48 على الأقل من ركاب "سيمفونية البحار" أكبر السفن السياحية في العالم، جاءت إيجابية.

وأوضحت “واشنطن بوست” نقلا عن بيان لشركة “رويال كاريبيان” مالكة السفينة أن الحديث يدور عن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون الجديد لـ فيروس كورونا.

وكان أكثر من 6 آلاف شخص على متن السفينة التي دامت رحلتها الأخيرة من 11 حتى 18 ديسمبر.

وقالت الشركة إن 95% من الأشخاص الموجودين على متن "سيمفونية البحار" كانوا مطعمين بالكامل، موضحة أن 98% ممن تم الكشف عن إصابتهم بـ متحور أوميكرون كانوا قد تلقوا اللقاح.

وصرح المصابون بأنهم لم يشعروا بأي أعراض مرضية أو كانت الاعراض طفيفة.