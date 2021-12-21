اقتصاد السعودية|انعقاد منتدى الإدارة والأعمال مارس المقبل بمشاركة القطاعين العام والخاص

يعقد منتدى الإدارة والأعمال الثاني عشر القيادة وإدارة التغيير لمواجهة الأزمات ومواكبة التغييرات أعماله خلال الفترة من 7 – 9 مارس 2022م في جدة تحت عنوان (قيادة واعدة تستشرف المستقبل وتواجه الأزمات) بمشاركة مختلف القطاعات الإدارية والتقنية والإستراتيجية من الجهات الحكومية وممثلي الشركات والمؤسسات والمهتمين من رجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها.



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “ واس”، أن المنتدي يناقش ستة محاور رئيسة هي: التحديات والأزمات؛ ومتغيراتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التحديات والأزمات.. سماتها وصفاتها وعلاقتها بالفرص والتهديدات، ودور القيادة والاتجاهات الحديثة إبان التحديات ومواكبة التغيرات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرامج الحاسوبية.. الفرص والتحديات والحلول ما بعد الجائحة: مستقبل النظم الذكية والأداء المنافس ـ الفرص والتهديدات، ونماذج وتجارب قيادية متميزة في استشراف المستقبل وتجاوز التحديات.



وأوضح رئيس المنتدى الدكتور عبدالله بن جلوي الشدادي في تصريح له أن منتدى الإدارة والأعمال الثاني عشر يأتي استكمالًا لمسيرة النجاح التي تحققت في المنتديات السابقة من المنتدى الأول إلى المنتدى الحادي عشر أسست خلالها قاعدة معرفية هامة لمفهوم القيادة الإستراتيجية المتميزة والقيادة الإدارية الناجحة، وأسس بناء القيادات الفاعلة في المنظمات الإنتاجية، مبينًا أن المنتدى يقدم كوكبة من المفكرين في علوم الإدارة والاقتصاد والتقنية من خلال جلسات علمية وورش عمل ودورات تدريبية.



ومن جهته قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني: إن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات أثناء الأزمات وما يترتب على ذلك من تداعيات تتطلب مرونة تسمح بتفادي أو تخفيف ما ينجم عنها من أضرار، كما يهدف إلى تحليل أساليب وطرق إدارة التغيير والتطوير التنظيمي والعوامل المؤثرة - سلبًا وإيجابًا - بما في ذلك مقاومة التغيير وكيفية التعامل معها، ودور القيادة في التعامل مع متغيرات البيئة الداخلية من نقاط قوة ونقاط ضعف، والبيئة الخارجية من فرص وتحديات التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على المنظمة في تحقيق أهدافها المحددة