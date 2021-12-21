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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مبادئ العرض الإحصائي.. دورة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان اليوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية .


ومن هذه الدورات يطلق المركز  دورة تدريبية حول مبادئ العرض الإحصائي والتحليلي، اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الغد، الأربعاء 22 ديسمبر، وذلك بنظام الأون لاين من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا . 

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جدير بالذكر ان جامعة حلوان تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات.

تقام فعاليات الاجتماع صباح اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي .

وذلك بحضور مديري التدريب بالجامعات المصرية والمؤسسات المشاركة في تفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي
*Fundamentals of Digital Transformation Certificate (FDTC)*

كما يحضر كلا من: المجلس الأعلى للجامعات يتضمن كل من: الدكتور رامي إسكندر نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وسيحضر من جامعة حلوان الدكتورة منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة حلوان، والدكتور أحمد مصطفى السيد سليمان مدير التدريب على تكنولوجيا المعلومات ومسئول شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC) بجامعة حلوان. 

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس دورة تدريبية جامعة حلوان البرامج التدريبية

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