وزير التعليم عن رابعة ابتدائى: سنة نقل وبها مناهج تدعو للفخر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تسير بشكل جيد والدراسة لم تتعطل خلال الفصل الدراسي الأول، والامتحانات ستتم بسلاسة شديدة، مؤكدًا أن رابعة ابتدائي سنة نقل هامة جدًا وبها مناهج جديدة تدعو للفخر.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن الجدل المثار من أولياء الأمور حول مادتي الرياضيات والعلوم، موضحًا أن الكتب لا تقاس بالميزان ولا عدد الصفحات وإنما بمخرجات التعلم، ونحن مسئولين عن مخرجات التعلم وعليهم أن يستمتعوا بالمناهج الجديدة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات سهلة وبسيطة وتخاطب مهارات الطلاب، والكتب ليست للحفظ، مناشدًا بالدراسة من كتب المدرسة ومتابعة قناة مدرستنا" فقط وعدم الضغط على الطلاب، موضحًا أن كثرة الأنشطة لفهم مخرجات التعلم، معقبًا: "أي شيء يتعلق بطول المنهج مسئوليتينا وهذا خاص بالعلوم والرياضيات فقط"، مؤكدًا أن هذه المناهج ستحقق نتائج نسعد بها للطلاب، والجميع يُشيد بها.