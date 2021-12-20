البطاوي: أبو العينين كلمة السر في عودة سيراميكا كليوباترا للمباراة أمام الاتحاد

هنأ معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، فالفري بعد التعادل الايجابي بنتيجة 4-4 مع فريق نادي الاتحاد.



وقال معتز البطاوي، وأضاف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن اللاعبين كانوا رجالة وقدموا مباراة كبيرة، ولا تعليق على التحكيم المصري.

وأضاف معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، أن الاتحاد فريق كبير وله جماهير كبيرة، ونأمل أن نحقق مكاسب خلال المباريات القادمة.



وأكد معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، شجع اللاعبين بين شوطي المباراة، مشيرا إلى أن رسالته للاعبين كانت كلمة السر في العودة للمبارة.

وأنهى التعادل الإيجابي 4- 4 أحداث مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

أحداث المباراة

شهدت مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا 3 أهداف في 3 دقائق في أحداث الشوط الأول.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الاتحاد السكندري حتى تمكن من ركلة ركنية، نفذها صبري رحيل عرضية إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وتهيأت أمام أقدام محمد عبد السلام الذي أطلق تسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس عامر محمد عامر.

وفي الدقيقة 14 تمكن شادي حسين من إحراز هدف التعادل من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق عمرو الحلواني ارتقى لها شادي حسين برأسية متقنة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ 15 تمكن كريم الديب من إحراز هدف تقدم الاتحاد السكندري من خلال انطلاقة مميزة إلى حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء سيراميكا كليوباترا ليتمكن من تسديدها في أقصى الزاوية اليمنى العلوية لمرمى الحارس عامر محمد عامر.

وفي الدقيقة 33 أحرز كريم الديب الهدف الثالث في شباك سيراميكا كليوباترا من خلال ركلة جزاء.

وعاد شادي حسين في الدقيقة 37 وأحرز الهدف الثاني لصالح سيراميكا كليوباترا من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق محمود نعيم استقبلها شادي حسين برأسية قوية سكنت شباك الحارس صبحي سليمان.

وفي الدقيقة 48 وقبل انتهاء الشوط الأول أحرز اجوستينيو مابولو الهدف الرابع لنادي الاتحاد السكندري من خلال تحرك بنجامين بواتينج داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا من الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية استقبلها أجوستينيو مابولولو بتسديدة تصدى لها الحارس عامر محمد عامر بصعوبة قبل أن يتابعها مابولولو مجددا إلى داخل الشباك.

وتمكن محمد إبراهيم من تقليص الفارق لصالح سيراميكا كليوباترا بإحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء .

وفي الدقيقة 88 تمكن سيراميكا كليوباترا من العودة مجددا للمباراة وإحراز هدف التعادل عن طريق إيفانز منساه من خلال عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ليخطئ الحارس صبحي سليمان وسط ارتباك دفاع زعيم الثغر في التعامل مع الكرة و وصولها إلي إيفانز منساه الذي أطلق تسديدة قوية لتسكن الشباك.

وأهدر منساه لاعب سيراميكا كليوباترا الهدف الخامس في شباك الاتحاد السكندري عقب تمكن محمد ابراهيم من مراوغة لاعبي زعيم الثغر لتصل الكرة إلي منساه ليسدد الكرة خارج الشباك.