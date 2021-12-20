هاني حتحوت يحتفل بعقد قرانه .. صور

احتفل الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش علي فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين بعقد قرانه، ونشر صورتين عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام.

وعلق هانى حتحوت: “ كتبنا الكتاب يا لولي ي ي ي الحمد لله رب العالمين ”.

كهربا

ويذكر أن الإعلامي هاني حتحوت، قال خلال حلة برنامجه إن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، لم يحسم موقفه مع الفارس الحمر سواء بالبقاء أو الرحيل حتى الآن.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن محمود كهربا تلقى العديد من العروض، سواء المحلية أو الخارجية ولكنه لم يحسم موقفه إلى الآن .