قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس العالم 2026.. تعادل مثير بين إنجلترا وكرواتيا في الشوط الأول
خطة خاصة.. حسام حسن يجهز منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا بالمونديال
الصين لإيران: يجب معالجة ملف الملاحة في مضيق هرمز
المندوه يكشف مفاجأة بشأن أرض 6 أكتوبر الخاصة بـ«القلعة البيضاء» .. تفاصيل
مشكلات الزمالك ستنتهي.. ممدوح عباس يعلن إنشاء 2 مول تجاري بميت عقبة وأكتوبر
رسميًا .. إقالة مدرب نادي لايبزيج الألماني
انفراجة مُرتقبة لأزمة المعاشات.. البرلمان يكشف موعد إنهاء المشكلة وصرف التعويضات للمُتضررين
قرار صادم في الهند .. حظر غير مسبوق لتطبيق تيليجرام يثير جدلا واسعا
هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن
تركي آل الشيخ يعلن انطلاق عرض فيلم 7DOGS في دور السينما المغربية
هل يمكن إسقاط الجنسية المصرية؟.. القانون يحدد الحالات والشروط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الضرائب والموازنة في صدارة المشهد.. البرلمان يناقش ملفات اقتصادية حاسمة خلال يومين

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء 22 و23 يونيو 2026، مناقشات مكثفة وحاسمة لعدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، في مقدمتها استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تستهدف تعزيز الإيرادات العامة، وتطوير المنظومة الضريبية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

ويواصل المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، في إطار استعدادات الدولة لتنفيذ مستهدفاتها التنموية خلال العام المالي الجديد.

استقبال طلبات الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026

 

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بما يسمح باستمرار عمل اللجان المختصة واستقبال طلبات الممولين والمكلفين حتى نهاية عام 2026، بهدف تسوية النزاعات الضريبية وتقليل أعباء التقاضي.

ويناقش المجلس كذلك تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تستهدف تعزيز الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام للمنظومات الإلكترونية، بما يدعم الشفافية والعدالة الضريبية ويُسهم في تطوير المجتمع الضريبي.

وتشمل المناقشات تعديلات على قانون ضريبة الدمغة، تتضمن الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، في خطوة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل ومعالجة التحديات التي واجهت تطبيق النظام السابق.

كما يبحث المجلس مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% إلى الخزانة العامة، في إطار جهود الحكومة لتعظيم الموارد المالية ودعم الموازنة العامة.

ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% دعماً للقطاع الصحي، وتقديم مزايا جديدة للصناعة وتجارة الترانزيت، فضلاً عن إعفاء بعض مستلزمات وأجهزة الغسيل الكلوي من الضريبة.

ويناقش النواب كذلك مشروع تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف تطوير آليات التحصيل ومعالجة الإشكاليات التطبيقية وتحقيق التوازن بين تعظيم الموارد وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، ينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية تستهدف دعم قدرات محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، بما يسهم في تعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات البيئية

مجلس النواب الملفات الاقتصادية مشروع الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

ترشيحاتنا

مخالفات البناء

الفيومي: الدولة تلقت مليوني طلب تصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2026

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: نستهدف زيادة استحواذ القطاع الخاص على 65% من الاستثمارات خلال عامين.. أحمد موسى: ترامب يقدر مكانة مصر وعلاقته بالسيسي قوية

آية عبدالحميد

آية عبدالحميد تحذر من كشف أسرار البيوت على السوشيال ميديا: الخصوصية خط الدفاع الأول عن الأسرة

بالصور

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقه عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد