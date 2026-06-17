إستفان كوفاكس يدير مواجهة تونس واليابان في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الحكم الروماني إستفان كوفاكس لإدارة مباراة منتخب تونس أمام نظيره الياباني، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

ويعاون كوفاكس في إدارة اللقاء، مواطناه ميهاي ماريكا وفيرينكز تونيوجي كمساعدين، فيما يتولى التايلاندي خوان كالديرون مهام الحكم الرابع، ويعاونه خوان كارلوس مورا كحكم مساعد احتياطي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب التونسي، الذي يسعى لتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية والتمسك بآماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.



من جهته، يدخل المنتخب الياباني، اللقاء؛ بهدف تعزيز حظوظه في المجموعة ومواصلة نتائجه الإيجابية، ما يزيد من أهمية المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

ويعد إستفان كوفاكس من أبرز الحكام على الساحة الأوروبية والدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث أدار العديد من المباريات الكبرى في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب مشاركاته المتكررة في المنافسات الدولية التابعة لـ"فيفا".