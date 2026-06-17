تشكيل كرواتيا لمواجهة إنجلترا في كأس العالم 2026

أعلن زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، تشكيلة فريقه لمواجهة إنجلترا، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع كرواتيا، على ملعب "ايه تي أند تي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم.

ويتواجد منتخبا إنجلترا وكرواتيا في المجموعة الـ12 من كأس العالم، رفقة منتخبي غانا وبنما.



وجاء تشكيل منتخب كرواتيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

الدفاع: شوتالو، فوشكوفيتش، جفارديول.

الوسط: ستانيشيتش، لوكا مودريتش، سوتشيتش، بيريشيتش.

الهجوم: باشاليش، بيتار موسا، باتورينا.