توخيل يعلن تشكيل إنجلترا لمواجهة كرواتيا في كأس العالم 2026

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كرواتيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب إنجلترا مواجهة قوية أمام كرواتيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة التي تضم أيضًا منتخبي غانا وبنما، حيث يسعى "الأسود الثلاثة" لتحقيق بداية قوية في مشوار البطولة.

وكان المنتخب الإنجليزي أنهى استعداداته للمونديال بخوض مباراتين وديتين، حقق خلالهما الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد، قبل أن يكرر انتصاره أمام كوستاريكا بثلاثة أهداف نظيفة.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب كرواتيا اللقاء بعد خوض مواجهتين وديتين استعدادًا للبطولة، حيث خسر أمام بلجيكا بهدفين دون مقابل، قبل أن يحقق الفوز على سلوفينيا بنتيجة 2-1.

وشهد تشكيل إنجلترا تواجد جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، أساسيًا لقيادة خط وسط المنتخب، إلى جانب هاري كين في قيادة الخط الهجومي.

تشكيل منتخب إنجلترا أمام كرواتيا:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: نيكو أورايلي، كونسا، جون ستونز، ريس جيمس.

خط الوسط: ديكلان رايس، إليوت أندرسون، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: أنتوني جوردون، نوني مادويكي، هاري كين.

دكة البدلاء: جويهي، ساكا، راشفورد، هندرسون، جوردان هندرسون، بيرن، ماينو، روجرز، واتكينز، إيزي، توني، ترافورد، سبينس.

ويأمل المنتخب الإنجليزي في تحقيق انطلاقة قوية خلال منافسات كأس العالم، في ظل امتلاكه مجموعة من أبرز اللاعبين، بينما يسعى المنتخب الكرواتي لمواصلة حضوره القوي في البطولات الكبرى.