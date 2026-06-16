ضربة موجعة لإنجلترا قبل المونديال.. إصابة ليفرامينتو تُربك حسابات توخيل

تلقى المنتخب الإنجليزي ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب المدافع تينو ليفرامينتو عن البطولة بسبب الإصابة، في انتكاسة جديدة للمدرب الألماني توماس توخيل قبل المباراة الافتتاحية.

إصابة عضلية تنهي حلم المونديال

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تعرض ليفرامينتو لإصابة في العضلة الخلفية، ما دفع الجهاز الطبي للمنتخب الإنجليزي إلى التوصية باستبعاده من القائمة النهائية قبل 24 ساعة فقط من أول مباراة للأسود الثلاثة في البطولة.

تشالوباه أبرز المرشحين للتعويض

بدأت إدارة المنتخب الإنجليزي التحرك سريعًا لتعويض الغياب المفاجئ، حيث برز اسم تريفوه تشالوباه، مدافع تشيلسي، كأحد أبرز المرشحين للانضمام إلى القائمة بدلًا من لاعب نيوكاسل.

وتسمح لوائح كأس العالم للمنتخبات بإجراء تعديلات على القائمة النهائية حتى 24 ساعة قبل المباراة الأولى، شريطة إثبات وجود إصابة تمنع اللاعب من المشاركة.

عنصر مهم في مشروع توخيل

ويعد ليفرامينتو من العناصر التي حظيت بثقة توخيل خلال عام 2026، بعدما شارك في معظم مباريات المنتخب الإنجليزي، مستفيدًا من قدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي.

وخاض صاحب الـ23 عامًا مباريات عدة في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، سواء مع المنتخب أو تحت قيادة مدربه في نيوكاسل إيدي هاو، ما جعله أحد الأوراق التكتيكية المهمة في حسابات الجهاز الفني.

صداع دفاعي قبل انطلاق البطولة

يأتي غياب ليفرامينتو في توقيت حساس للغاية بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، الذي كان يعول على مرونة اللاعب الدفاعية خلال مشوار المونديال، خاصة مع قوة المنافسة وتلاحم المباريات في دور المجموعات.

وبات توخيل مطالبًا بإعادة ترتيب أوراقه الدفاعية سريعًا، قبل ساعات من ضربة البداية، في محاولة لتجنب تأثير هذه الضربة المبكرة على طموحات المنتخب الإنجليزي في المنافسة على اللقب.