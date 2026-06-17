وزيرة التنمية المحلية تطمئن علي حالة رئيسة وحدة قروية بكفر الشيخ أُصيبت أثناء تنفيذ إزالة للتعديات

اطمأنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على الحالة الصحية للمهندسة حكمت الباز، رئيس الوحدة المحلية لقرية تفتيش أبو سكين، التابعة لمركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ؛ بعد تعرضها للإصابة أثناء تأدية عملها في متابعة إجراءات تنفيذ قرار إزالة في المهد لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بالقرية.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن خالص تمنياتها لرئيسة الوحدة المحلية بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة عملها في أقرب وقت، مشيدة بجهودها وتفانيها في أداء وظيفتها على أكمل وجه، وتنفيذ القانون والحفاظ على الأراضي الزراعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تنفيذ الإزالة الكاملة للتعدي الذي تم رصده بالقرية على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف وفقًا للقانون، ومتابعة الإجراءات القانونية المتخذة في الواقعة، مؤكدة ضرورة التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، وإزالة أي متغيرات مكانية غير قانونية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه تم التواصل مع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، للاطمئنان على توفير أفضل مستويات الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لرئيسة الوحدة المحلية المصابة.

ومن جهته، أوضح المحافظ أنها تتلقى العلاج بمستشفى كفر الشيخ العام، مشيرًا إلى أنه قام بزيارتها اليوم للاطمئنان على حالتها الصحية واستقرارها، وذلك في إطار حرصه على دعم العاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.