قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء قمة بين الرئيس السيسي وترامب في فرنسا.. والعلاقات الثنائية وأزمات الشرق الأوسط وملف المياه على رأس المباحثات
حسم مصري وتعهد أمريكي.. الرئيس السيسي: النيل أمن قومي.. وترامب: الملف أولويتنا القصوى
الرئيس السيسي: نثمن جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات حول العالم
ترامب: سيتم قصف إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم
ترامب: الاتفاق مع إيران جيد لمنعها من الحصول على سلاح نووي
الرئيس السيسي يلتقي ترامب في فرنسا ويشيد بمتانة العلاقات المصرية الأمريكية.. والرئيس الأمريكي: مصر تحظى باحترام العالم
قمة استراتيجية في "إيفيان".. الرئيس السيسي يبحث تعزيز الشراكة وملفات المنطقة مع نظيره الأمريكي ترامب
ترامب يشيد بمواقف الرئيس السيسي معه.. شاهد ماذا قال؟
"جمبلاط" يجتمع مع مسئولي شركات المقاولات ويواصل تفقد مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط.. ويؤكد: سحب الأعمال من الشركات والجهات غير الملتزمة بخطط التنفيذ
خطوة انتقامية.. بن جفير يقرر تعيين أقارب قتلى إسرائيليين كمراقبي سجون على الفلسطينيين
الدولار والأونصة يغيران المعادلة.. والذهب يتحرك قرب أدنى مستوياته المحلية
كواليس لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي خلال اجتماعات قمة السبع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظات وتوجه بتسريع معدلات الإنجاز

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وذلك في إطار المتابعة الدورية من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لسير العمل بالوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية الجارية بمختلف المحافظات.

الملفات الخدمية والتنموية 

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تحظى باهتمام المواطنين في مختلف المحافظات ، وفي مقدمتها جهود تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالتنمية المحلية؛ وعدد من ملفات وموضوعات عمل الوزارة الجاري في مناقشتها في لجان مجلس النواب المختلفة ، فضلاً عن متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل بالمحافظات.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض الإجراءات المتخذة للإسراع بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية الخاصة بوزارة التنمية المحلية والبيئة على أرض الواقع مع ضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق المستهدفات التنموية المرجوة.

استغلال الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة 

 وأكدت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء علي أهمية استغلال الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحويلها إلى فرص استثمارية وتشغيلية متوافقة مع الرؤية والخطط التنموية للدولة وتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية تكثيف جهود المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع المحافظات والجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية ، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما شهد اللقاء استعراض موقف تطبيق موازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة والهيئات التابعة للوزارة والمحافظات في ضوء توجه الدولة لتطبيق موازنة البرامج والأداء اعتباراً من العام المالي  2027/ 2028 مع التطبيق التجريبي علي مقترح العام المالي 2026/ 2027 ، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مصفوفة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية التي تم إعدادها، و موقف تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص ببناء قدرات فرق العمل المشكلة بالوزارة والمحافظات والهيئات علي الانتقال من موازنة الأبواب والبنود لموازنة البرامج والأداء والجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية وذلك في مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

واستعرضت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين في عدد من المحافظات، خاصة المشروعات المرتبطة بتطوير منظومة المخلفات الصلبة والتنمية الاقتصادية المحلية وفي مجال التدريب والدعم الفني وتطوير وتحسين الأداء في بعض الخدمات المحلية. 

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة مع المؤسسات والجهات الدولية الداعمة، بما يسهم في نقل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية وفقاً لرؤية الحكومة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية. 

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، وإعداد تقارير دورية حول معدلات الأداء والإنجاز، مع العمل على تذليل أية عقبات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المستهدفة في مختلف المحافظات.

التنمية المحلية التنمية المحلية والبيئة المحافظات مشروعات الوزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

ترشيحاتنا

رضا عبد العال

الأعلى للإعلام يتلقى شكوى جديدة من حسام حسن ضد رضا عبدالعال

وزير الشباب والرياضة

هاني أبو ريدة يهنئ جوهر نبيل بانتخابه رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

منتخب السويد

أسرع الأهداف التي سجلها البدلاء في تاريخ كأس العالم

بالصور

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم .. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم

طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم
طريقة عمل سمك صيادية.. الوصفة الأصلية بخطوات سهلة وطعم مطاعم

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد