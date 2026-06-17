وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظات وتوجه بتسريع معدلات الإنجاز

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وذلك في إطار المتابعة الدورية من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لسير العمل بالوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية الجارية بمختلف المحافظات.

الملفات الخدمية والتنموية

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تحظى باهتمام المواطنين في مختلف المحافظات ، وفي مقدمتها جهود تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالتنمية المحلية؛ وعدد من ملفات وموضوعات عمل الوزارة الجاري في مناقشتها في لجان مجلس النواب المختلفة ، فضلاً عن متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل بالمحافظات.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض الإجراءات المتخذة للإسراع بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية الخاصة بوزارة التنمية المحلية والبيئة على أرض الواقع مع ضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق المستهدفات التنموية المرجوة.

استغلال الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء علي أهمية استغلال الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتحويلها إلى فرص استثمارية وتشغيلية متوافقة مع الرؤية والخطط التنموية للدولة وتشجيع إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية تكثيف جهود المتابعة الميدانية والتنسيق المستمر مع المحافظات والجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية ، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما شهد اللقاء استعراض موقف تطبيق موازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة والهيئات التابعة للوزارة والمحافظات في ضوء توجه الدولة لتطبيق موازنة البرامج والأداء اعتباراً من العام المالي 2027/ 2028 مع التطبيق التجريبي علي مقترح العام المالي 2026/ 2027 ، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مصفوفة البرامج والأداء لوحدات الإدارة المحلية التي تم إعدادها، و موقف تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص ببناء قدرات فرق العمل المشكلة بالوزارة والمحافظات والهيئات علي الانتقال من موازنة الأبواب والبنود لموازنة البرامج والأداء والجاري تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية وذلك في مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

واستعرضت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين في عدد من المحافظات، خاصة المشروعات المرتبطة بتطوير منظومة المخلفات الصلبة والتنمية الاقتصادية المحلية وفي مجال التدريب والدعم الفني وتطوير وتحسين الأداء في بعض الخدمات المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة مع المؤسسات والجهات الدولية الداعمة، بما يسهم في نقل الخبرات والتجارب الناجحة وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية وفقاً لرؤية الحكومة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها، وإعداد تقارير دورية حول معدلات الأداء والإنجاز، مع العمل على تذليل أية عقبات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المستهدفة في مختلف المحافظات.