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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكيلو بـ80 جنيه.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق

الليمون
الليمون
شيماء مجدي

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الارتفاع الحالي في أسعار الليمون في بعض الأسواق يُعد أمرًا طبيعيًا ومؤقتًا، مرتبطًا بدورة الإنتاج الموسمية، مؤكدًا أن السعر الحالي مرشح للتراجع خلال الفترة المقبلة مع زيادة المعروض.


أسعار متفاوتة في الأسواق.. والليمون يتراوح بين 70 و100 جنيه


وقال أبو صدام خلال تصريحات ل " صدي البلد " إنه اطلع على تقارير تشير إلى وصول سعر كيلو الليمون إلى نحو 100 جنيه في بعض المناطق، بينما يتراوح في أسواق أخرى بين 70 و80 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذه التفاوتات تعكس طبيعة السوق الحالية وعدم استقرار المعروض.


موسمية الإنتاج وراء ارتفاع الأسعار


وأوضح نقيب الفلاحين أن الليمون يُعد من المحاصيل الموسمية التي لا يتوافر إنتاجها بشكل ثابت طوال العام، حيث تمر الأشجار بفترات انخفاض في الحمل الإنتاجي، ما يؤدي إلى تراجع الكميات المعروضة في السوق وارتفاع الأسعار بشكل مؤقت.
وأضاف أن هذه الفترة تحديدًا تشهد انخفاضًا طبيعيًا في الإنتاج، نتيجة دورة نمو الأشجار التي تستغرق عدة أشهر حتى تعود للإنتاج بكثافة.


دورة زراعية طبيعية تتحكم في السوق


وأشار أبو صدام إلى أن الليمون يمر بدورة زراعية تمتد لعدة أشهر، حيث تتأثر الإنتاجية بمرحلة التزهير والعقد والنضج، وهو ما يؤدي إلى تذبذب واضح في الكميات المطروحة بالأسواق.


وأكد أن هذه التغيرات تتكرر سنويًا، حيث ترتفع الأسعار في فترات النقص، ثم تعود للانخفاض بمجرد زيادة الإنتاج.


انفراجة قريبة في الأسعار مع زيادة المعروض


وتوقع نقيب الفلاحين أن تشهد أسعار الليمون تراجعًا ملحوظًا خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز شهرًا، مع بدء زيادة المعروض في الأسواق، مشيرًا إلى أن السعر قد يعود لمستويات منخفضة تصل إلى نحو 15 جنيهًا للكيلو عند وفرة الإنتاج.


دعوة لفهم طبيعة السوق الزراعي


وشدد أبو صدام على ضرورة إدراك طبيعة الأسواق الزراعية التي تتسم بالتذبذب نتيجة العوامل المناخية ودورات الإنتاج، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات السعرية لا تعكس أزمة حقيقية وإنما ترتبط بعوامل موسمية معروفة.

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