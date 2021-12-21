نقيب المهن التمثيلية: نرفض بشكل قاطع الإساءة لسمعة فنانات مصر.. فيديو

قال الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، إن الاتحاد العام للنقابات الفنية استنكر التصريحات المسيئة لسمعة فنانات مصر ورد رد قاطع والبيان الصادر اكد علي أننا سنتخذ إجراءات قانونية حيال الشخصيات التي تحاول أن تعمل من الفن شماعة لتعليق أخطائهم علية.

واضاف اشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي" ، إن هناك أشخاص يبحثون علي الشهرة والترند من خلال اختلاق قصص وهمية ونحن الأن في صدد إجراءات قانونية ولن نسكت علي إهانة الفنانين والفنانات والمهنة العظيمة التي نشرف بالعمل فيها .

واوضح اشرف زكي قائلا " قائلا " نرفض بشكل قاطع الإساءة لسمعة فنانات مصر " والرد سيكون علي مصدرين هذه الإشاعات في القضاء .